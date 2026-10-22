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Stíhačka tankuje stíhačku. MQ-25A má tuhle výpomoc převzít

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MQ-25A Stingray má uvolnit Super Hornety z tankovacích misí a prodloužit dosah palubního letectva. Dubnový let nového stroje navazuje na dřívější demonstrátor T1.
Bezpilotní MQ-25 se složenými křídly a palubní personál na letadlové lodi za soumraku.

Bezpilotní MQ-25 se složenými křídly a palubní personál na letadlové lodi za soumraku.

Zdroj: US Navy photo by Petty Officer 3rd Class Brandon Roberson / Wikimedia / CC BY-SA 4.0 / zmenšeno
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 22.10.2026 18:26

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

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