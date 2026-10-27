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Koupání ve 38 °C pod širým nebem i na podzim. Budapešť ukrývá jedny z nejkrásnějších lázní Evropy

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Zatímco venku klesají teploty, v Budapešti si můžete dopřát koupání pod širým nebem ve vodě teplé až 38 °C. Slavné lázně Széchenyi obklopují historické palácové fasády a otevřené zůstávají i během zimy. Návštěva ale není zrovna levná. Pokud si správně vyberete den a přijdete už ráno, můžete na vstupném pro dvě osoby ušetřit několik stovek korun.
Koupání ve 38 °C pod širým nebem i na podzim. Budapešť ukrývá jedny z nejkrásnějších lázní Evropy

Koupání ve 38 °C pod širým nebem i na podzim. Budapešť ukrývá jedny z nejkrásnějších lázní Evropy

Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 27.10.2026 05:00

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