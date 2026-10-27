Koupání ve 38 °C pod širým nebem i na podzim. Budapešť ukrývá jedny z nejkrásnějších lázní Evropy

Zatímco venku klesají teploty, v Budapešti si můžete dopřát koupání pod širým nebem ve vodě teplé až 38 °C. Slavné lázně Széchenyi obklopují historické palácové fasády a otevřené zůstávají i během zimy. Návštěva ale není zrovna levná. Pokud si správně vyberete den a přijdete už ráno, můžete na vstupném pro dvě osoby ušetřit několik stovek korun.
Na takový výlet bych si nechala alespoň půl dne. Část pro
termální lázně, část pro okolní park a něco dobrého k jídlu. Při plánování se vyplatí zaměřit se hlavně na den návštěvy: stejná koupel může stát v pondělí jinou částku než v pátek a ranní příchod dokáže ušetřit několik stovek korun. Žlutý palác má za sebou více než století
Lázně stojí v městském parku Városliget na pešťské straně Budapešti. Současný areál vznikal postupně. Lázeňská budova podle plánů architekta Győzőho Cziglera pochází z roku 1913. Ještě před ní tu fungovaly
skromnější artéské lázně, které využívaly výsledky hlubinných vrtů iniciovaných báňským inženýrem Vilmosem Zsigmondym. Venkovní koupání v lázních Széchenyi si můžete užít i za sněhu. Nad teplou vodou stoupá pára a výhled rámují žluté palácové fasády. Zdroj: me / Wikimedia Commons CC-BY 3.0 Unported
Novobarokní podoba dodává koupání zvláštní půvab. Když se rozhlédnete od vody, uvidíte členité fasády, sochy a zdobné detaily, kvůli kterým by člověk jinde chodil na prohlídku. Tady si je prohlíží v plavkách.
O významu architektury mluvila také generální ředitelka společnosti Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Borosné Szűts Ildikó. V rozhovoru pro maďarský týdeník Hetek v červnu 2025
uvedla:
„Naši zahraniční hosté, jak ukazují statistiky, navštěvují historické lázně především kvůli jejich nádherné architektuře.“ Ve venkovních bazénech si vyberete mezi plaváním i odpočinkem
Na nádvoří se nacházejí
tři velké bazény. Každý má jiné využití i teplotu, takže se hodí vědět, do kterého právě vstupujete: Venkovní termální bazén má vodu o teplotě kolem 36 až 38 °C a hloubku 1,4 metru Zážitkový bazén nabízí vodu o teplotě 32 až 34 °C a vodní atrakce Padesátimetrový plavecký bazén má 26 až 28 °C a slouží především k plavání.
Uvnitř pokračuje nabídka bazénů s různými teplotami, u léčebných provozovatel uvádí rozmezí 28 až 40 °C. Právě u nich také doporučuje
maximálně 20minutovou dobu koupání. Celodenní návštěvu bych proto rozložila mezi kratší koupele, odpočinek a přestávku na jídlo. Také uvnitř lázní si při koupání prohlédnete historickou architekturu. Jednotlivé bazény mají rozdílné teploty, podle kterých si můžete vybírat. Zdroj: VitVit / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)
Termální vodu dodává
vrt svatého Štěpána číslo II, zprovozněný v roce 1938. Obsahuje například vápník, hořčík, hydrogenuhličitany a sírany.
Před nákupem vstupenky si projděte
aktuální přehled dostupných služeb. Provozovatel v něm rozlišuje jednotlivé bazény a sauny; léčebné bazény v oddělení Medical navíc vyhrazuje návštěvníkům s lékařským předpisem.
Před cestou je dobré počítat také s věkovým omezením. Lázně Széchenyi podle aktuálních pravidel neumožňují vstup dětem mladším 14 let.
Kolik stojí vstup a kdy se vyplatí přijet už ráno
Celodenní vstup se skříňkou zdražuje už od pátku. Svátky a vyhlášené exponované termíny mají vlastní tarif. Informace uvádí provozovatel na svých webových stránkách.
Typ vstupenky Pondělí až čtvrtek Pátek až neděle Svátky a exponované termíny Celodenní vstup se skříňkou 13 200 forintů / asi 876 Kč 14 800 forintů / asi 982 Kč 15 800 forintů / asi 1 048 Kč Ranní vstup 10 500 forintů / asi 697 Kč Pouze v pátek: 11 800 forintů / asi 783 Kč nenabízí se Zrychlený vstup (Fast Track) se skříňkou; dostupné pouze online 15 200 forintů / asi 1 009 Kč 16 800 forintů / asi 1 115 Kč 17 800 forintů / asi 1 181 Kč Přehled vstupného do lázní Széchenyi podle typu vstupenky a dne návštěvy.
Ranní vstup je potřeba koupit osobně a do lázní s ním vstoupit do 9 hodin. Platí od pondělí do pátku mimo svátky a následně
umožňuje zůstat celý den.
Pokud bych měla při plánování volnou ruku, vybrala bych běžné pondělí až čtvrtek a dorazila brzy. Dva ranní vstupy vyjdou oproti dvěma běžným celodenním vstupenkám ve stejný den
levněji o 5 400 forintů, tedy přibližně o 358 Kč. Za vlastní převlékací kabinku se připlácí 1 000 forintů, přibližně 66 Kč. Do tašky zabalte ručník i pantofle
K základnímu vstupu si přineste plavky, ručník a pantofle.
Pantofle jsou povinné, plaveckou čepici budete potřebovat do plaveckého bazénu.
Ručníky a župany se aktuálně nepůjčují.
Koupě ručníku stojí 6 900 forintů, přibližně 458 Kč. To je víc než polovina běžného celodenního vstupu od pondělí do čtvrtka. Při balení tedy stojí za to tašku ještě jednou zkontrolovat. Lázeňská budova Széchenyi pochází z roku 1913. Venkovní část s bazény přibyla při rozšíření areálu v roce 1927. Foto: Ica Rékasi / Google Maps
Běžná otevírací doba je od pondělí do čtvrtka od 7 do 20 hodin, v pátek od 7 do 22 hodin a o víkendu od 8 do 20 hodin. Bazény a sauny se opouštějí
dvacet minut před zavřením.
Na první návštěvu bych si nechala tři až čtyři hodiny přímo v lázních. Zbude čas na převlékání, rozkoukání po areálu i obyčejné posezení.
Sauny, masáže a místo, kde si můžete připlatit za větší klid
Součástí nabídky jsou aromatické sauny, teplejší sauny i
parní komory. Aromatické sauny mají podle provozovatele 50 až 55 °C, sauny Dante a Phoenix dokonce 80 až 90 °C.
Koupání lze doplnit
aromatickou nebo osvěžující masáží v délce 20 či 45 minut. Dvacetiminutová masáž stojí podle ceníku 11 800 forintů, orientačně tedy 783 Kč.
Pro delší odpočinek slouží
prémiová zóna DaySPALM s omezeným počtem hostů. Její balíčky zahrnují mimo jiné vstup do lázní, vlastní převlékací kabinu a zapůjčení ručníku, županu i pantoflí na dobu návštěvy.
Další možností je
Private Spa se soukromou odpočinkovou místností. U vybraných balíčků je zahrnutá také párová masáž; pobyt v této části je časově vymezený, například na čtyři hodiny.
Pro první návštěvu bych začala běžným vstupem. Za hlavní důvod cesty považuji venkovní koupání a samotnou budovu. Příplatek za odpočinkovou zónu bych zvažovala ve chvíli, kdy bych chtěla v lázních strávit většinu dne a mít zajištěno pohodlné zázemí mezi koupelemi.
Na oběd můžete zůstat v areálu
Uvnitř lázní funguje občerstvení i restaurace s teplými jídly. Přinést si můžete také
vlastní jídlo a nealkoholické nápoje.
Na jídlo po koupání připadá v úvahu také
Széchenyi Garden Restaurant v sousedství. Ta je přístupná i bez lázeňské vstupenky. Oběd v ní bych si ale naplánovala až po skončení koupání, abych nemusela hlídat návrat do areálu. K odpočinku v lázních patří i přestávka na dobré jídlo. Občerstvení najdete přímo v areálu i v okolním parku Városliget. Foto: Széchenyi Kertvendéglő / Google Maps (se svolením)
Pokud má být hlavním bodem víkendu návštěva lázní, hledala bych ubytování kolem náměstí Hrdinů a parku Városliget. Jednou z konkrétních možností je
tříhvězdičkový ibis Styles Budapest Heroes Square u parku. Hotel uvádí také vlastní garáž.
Při prvním výletu do Budapešti bych ale zvažovala i ubytování blíž centru
podél trasy M1. Ráno se dá vyrazit do lázní a zbytek pobytu věnovat městu. Po koupání se projděte k hradu nebo zajděte do muzea
Výhodou Széchenyi je jejich poloha.
V parku Városliget můžete zůstat i po odchodu od vody a vybrat si program podle počasí a chuti.
Hrad Vajdahunyad zaujme už při procházce kolem budov. Areál navržený Ignácem Alpárem představuje různé podoby maďarské architektury a sídlí v něm také zemědělské muzeum. Procházku po koupání můžete nasměrovat k hradu Vajdahunyad v parku Városliget. V jeho budovách sídlí zemědělské muzeum. Foto: Ralph Beetz / Google Maps (se svolením)
V okolí jsou také Muzeum výtvarných umění, zoologická zahrada,
Dům maďarské hudby a Etnografické muzeum.
Za termálním koupáním ale nemusíte cestovat až do zahraničí. Také
termální lázně ve Velkých Losinách nabízí bazény s přírodní termální vodou a možnost spojit odpočinek s výlety po okolí. Zdroje: Autorský text, redaktorka webu Kapitalio.cz, szechenyibath.hu, hetek.hu, all.accor.com