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Vídeňský zákusek pro slavnostní chvíle: Nadýchaný dezert s nostalgickým kouzlem a poctivou domácí chutí

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Vypadá trochu svátečně, ale ve skutečnosti je to jeden z těch moučníků, které dělám hlavně tehdy, když má přijít návštěva a nechci riskovat žádnou složitou improvizaci. Vídeňský zákusek stojí na obyčejném litém těstě, výrazné pomerančové vrstvě a piškotech namočených v džusu s rumem, takže působí efektně a přitom se připravuje po vrstvách docela klidně.
Obrázek k receptu na Vídeňský zákusek pro slavnostní chvíle: Nadýchaný dezert s nostalgickým kouzlem a poctivou domácí chutí

Obrázek k receptu na Vídeňský zákusek pro slavnostní chvíle: Nadýchaný dezert s nostalgickým kouzlem a poctivou domácí chutí

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Vídeňský zákusek pro slavnostní chvíle: Nadýchaný dezert s nostalgickým kouzlem a poctivou domácí chutí
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 27.10.2026 05:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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