Vídeňský zákusek pro slavnostní chvíle: Nadýchaný dezert s nostalgickým kouzlem a poctivou domácí chutí

Na stole vypadá trochu svátečně, ale ve skutečnosti je to moučník, po kterém sahám hlavně tehdy, když se chystá menší rodinná oslava nebo má dorazit návštěva a nechci riskovat nic složitého. Vídeňský zákusek stojí na obyčejném litém korpusu, výrazné pomerančové vrstvě a piškotech, které se krátce namočí do džusu s trochou rumu. Efekt udělá velký, práce kolem něj přitom není nijak dramatická. Nejvíc mě na něm baví spojení jemného krému a svěží citrusové chuti, díky níž nepůsobí jako další zaměnitelné pudinkové řezy.
Tenhle moučník má jednu docela praktickou přednost: vrstvy v něm nejsou jen pro parádu.
Spodní těsto je rychlé, lehké a drží celý zákusek pohromadě. Pomerančová vrstva mu dodá šťavnatost a máslový pudinkový krém nahoře chuť příjemně uhladí. Piškoty na povrchu nejsou obyčejná ozdoba. Když se jen na okamžik protáhnou džusem s , změknou přesně tak, jak mají, a po odležení se celý plech krájí o poznání líp. rumem
Můj tip: Upečte ho klidně den předem. Druhý den bývá chuť vyrovnanější, vrstvy se lépe spojí a při krájení se zákusek tolik nesune do stran. Recept na domácí vídeňský zákusek
Počet porcí: přibližně 20 kousků Ingredience pro přípravu
Těsto: 4 ks vejce 250 g cukru krupice 1 ks vanilkového cukru 2 dl oleje 2 dl mléka 300 g polohrubé mouky 1/2 balíčku prášku do pečiva
Pomerančová vrstva: 1 l pomerančového džusu 6 lžic cukru 80 g škrobové moučky
Světlý krém: 125 g másla 3 lžíce moučkového cukru 300 ml mléka 1 ks vanilkového pudinkového prášku 1 ks vanilkového cukru
Povrch: 1 balíček piškotů 0,25 l pomerančového džusu 2 lžíce rumu 1 dávka čokoládové polevy Postup přípravy vídeňského zákusku jako z luxusní cukrárny
1. Začněte plechem a troubou. Troubu předehřejte na
200 °C. Plech vymažte tukem a vysypte moukou, případně ho prostě vyložte pečicím papírem, pokud to tak máte raději.
2. Do větší mísy rozklepněte
celá vejce, přidejte cukr a vanilkový cukr. Šlehejte, dokud nevznikne světlá hustší pěna. Těch pár minut navíc se vyplatí, protože dobře našlehaný základ udělá spodní plát lehčí.
3. Do vaječné pěny postupně vmíchejte
olej a mléko. Pak přidejte polohrubou mouku promíchanou s práškem do pečiva a všechno spojte v hladké, spíš řidší těsto.
4.Těsto vlijte na připravený plech, rozetřete do krajů a pečte přibližně
10 minut, jen než povrch lehce zezlátne. Upečený plát nechte úplně vychladnout, s teplým by se další vrstvy zbytečně trápily. Mezitím přijde na řadu pomerančová vrstva
Řezy Mraky jako z domácí cukrárny. Vzdušné těsto a hladký krém pro milovníky jemných moučníků
5. Do hrnce nalijte
1 litr pomerančového džusu, přisypte cukr a škrobovou moučku. Za stálého míchání uvařte hustý krém, konzistencí skoro kaši.
6. Ještě teplou pomerančovou směs nalijte na vychladlý korpus a rozetřete ji po celé ploše. Nechte ji zcela vychladnout. Když spěcháte, pomůže chladnější místnost nebo krátké přesunutí plechu do lednice.
7. Pak připravte
světlý krém. Z mléka, vanilkového pudinkového prášku a vanilkového cukru uvařte hustý pudink. Odstavte ho a nechte zchladnout do vlažna.
8.
Máslo vyšlehejte s moučkovým cukrem do hladkého krému. Vlažný pudink zašlehávejte po částech, ne najednou. Hotový krém rozetřete na vychladlou pomerančovou vrstvu.
8. V menší misce smíchejte
0,25 litru pomerančového džusu a rum. Piškoty do směsi jen rychle namočte, stačí otočit tam a zpátky, a skládejte je těsně vedle sebe na krém.
9. Nakonec zákusek ozdobte, případně jen volně pocákejte
čokoládovou polevou. Nemusí být dokonale rovná. U domácího moučníku taková přesnost stejně většinou nikoho nezajímá. Foto: Cooky.cz, Nakonec piškoty pocákejte čokoládovou polevou.
10. Hotový vídeňský zákusek dejte alespoň na
3 hodiny do chladu. Ještě lepší je nechat ho odpočívat přes noc. Podávejte dobře vychlazený, nakrájený na menší řezy. V lednici vydrží bez potíží do druhého dne, často i déle, pokud se ovšem nesní hned po prvním nakrojení. Foto: Cooky.cz, Krájejte a podávejte zákusek dobře vychlazený. Ještě pár rad na závěr k vídeňskému zákusku Pro výraznější chuť sáhněte po 100% pomerančovém džusu. Vrstva bude plnější a nebude působit tak přeslazeně. Piškoty v džusu nenechávejte ležet. Krátké namočení úplně stačí, jinak se začnou trhat a rozpadat. Na krájení se hodí nůž namočený v horké vodě a otřený do utěrky. Řezy pak vypadají čistěji. Pokud moučník připravujete pro děti, můžete rum vynechat a dolít místo něj stejné množství džusu.
Vídeňský štrůdl s jablky a skořicí je krásně křehký a při pečení provoní celou kuchyni
Jednoduché „hříšné“ řezy vypadají jako pracný zákusek, jejich domácí příprava však není nijak složitá