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Německý zázrak zbrojního průmyslu zničil pád Berlínské zdi. Futurismus hrubě předběhl svou dobu

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Západoněmecká zbrojovka Heckler & Koch vyvíjela přes dvacet let revoluční útočnou pušku G11. Zbraň na beznábojnicové střelivo dokázala v tříranné dávce vystřelit rychlostí 2 100 ran za minutu, takže všechny projektily opustily hlaveň dříve, než střelec ucítil zpětný ráz. Projekt s hodinářským mechanismem však v roce 1990 pohřbil konec studené války.
Západoněmecká experimentální útočná puška Heckler & Koch G11 v šedozeleném polymerovém pouzdře.

Západoněmecká experimentální útočná puška Heckler & Koch G11 v šedozeleném polymerovém pouzdře.

Zdroj: Bojoe / Wikimedia Commons, licence CC BY 3.0
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 22.10.2026 12:13

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

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