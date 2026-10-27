Kvíz o podzimních tradicích a s nimi spojených svátcích: Každý by se měl vyznat na alespoň 7/10 bodů

Podzimní kalendář je plný svátků, při nichž se potkávají dávné zvyky, vzpomínky na zemřelé i oslavy úrody. Zkuste, jak moc se v nich vyznáte.
Podzim býval pro naše předky důležitým obdobím. Bylo potřeba sklidit úrodu, připravit zásoby na zimu a postupně se smířit s tím, že venkovní práce ubývá a dny se krátí. S příchodem chladnějších večerů se lidé více scházeli, slavili konec sklizně a dodržovali tradice, které měly zajistit ochranu, zdraví i dostatek jídla v následujících měsících. Některé zvyky se dochovaly dodnes, jiné už známe jen z vyprávění.
Od zapálených svíček po svatomartinskou husu
Začátek listopadu má v Česku zvláštní atmosféru. Na prvního listopadu připadá slavnost Všech svatých, následující den Památka zesnulých, známá jako Dušičky. Lidé navštěvují hřbitovy, upravují hroby a zapalují svíčky. Nejde o veselou slavnost, ale o chvíli věnovanou vzpomínkám na ty, kteří už s námi nejsou.
Na konci října se slaví Halloween, který je dnes spojovaný především s kostýmy, koledováním a vydlabanými dýněmi. Jeho vývoj souvisí s křesťanským předvečerem Všech svatých i staršími lidovými zvyklostmi. Současná podoba se výrazně rozšířila v Severní Americe, odkud se řada jeho prvků dostala také do českých škol a domácností.
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Listopad ale přináší i příjemnější důvody k setkávání. Na svatého Martina, 11. listopadu, se tradičně podává pečená husa a otevírá se mladé víno. Zvyk souvisel také s koncem hospodářského roku a vyplácením služebnictva. Dnes je svatomartinské menu příležitostí sejít se u společného stolu.
Ve Spojených státech patří k podzimu Den díkůvzdání neboli Thanksgiving, který připadá na čtvrtý listopadový čtvrtek. Je spojený s rodinným setkáním a slavnostním jídlem; jeho historický vývoj je složitější než často opakovaný příběh o jediné společné hostině prvních osadníků a původních obyvatel.
Zdroj: Autorský text redakce SvětKreativity.cz na základě veřejně dostupných informací z webů Ministerstvo kultury ČR, ABCzech, Muzeum Česká Třebová, VisitCzechia, Wikipedie, Wikipedie
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