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Komplikace pro Lyon a reprezentaci. Šulc už do konce roku žádný zápas neodehraje

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Dennívýzva
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Pětadvacetiletý český reprezentant Pavel Šulc je opět zraněný. Opora Lyonu a českého národního výběru tak pár měsíců po návratu do zápasového tempa bude opět chybět. A vypadá to, že letos si už vinou poraněného menisku nezahraje.
Komplikace pro Lyon a reprezentaci. Šulc už do konce roku žádný zápas neodehraje

Komplikace pro Lyon a reprezentaci. Šulc už do konce roku žádný zápas neodehraje

Zdroj: Profimedia
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 27.10.2026 04:56

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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