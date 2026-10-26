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Kamera vede ráhno A330 MRTT. Na pilotní průkaz celého letadla to nestačí

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A330 MRTT má certifikované automatické tankování i v noci. Co přesně dělá systém A3R, co hlídá operátor a proč to neznamená letadlo bez pilotů.
Šedý singapurský Airbus A330 MRTT za letu s vysunutým podvozkem

Šedý singapurský Airbus A330 MRTT za letu s vysunutým podvozkem

Zdroj: Alert5 / Wikimedia / CC BY-SA 4.0
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 26.10.2026 16:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

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