Kamera vede ráhno A330 MRTT. Na pilotní průkaz celého letadla to nestačí

Airbus A330 MRTT získal plnou certifikaci automatického tankování za letu ve dne i v noci. Systém A3R při připojování ráhna využívá počítačové vidění, operátor na práci dohlíží. Z velkého tankeru se tím nestává bezpilotní letadlo.
Nejnápadnější pohyb při tankování neprovádí celý tanker, ale jeho ráhno. Právě tuto přesnou práci přebírá automatika. Letadlo s posádkou tak může samo navést tankovací spojení, aniž by samo rozhodovalo o celé misi. Rozdíl je podstatnější, než naznačuje lákavé označení „autonomní tanker“.
Únorová certifikace přidala noc k už schválenému dni
Airbus oznámil plnou certifikaci 4. února 2026 společně se Singapurem. Udělil ji španělský Národní institut letecké a kosmické techniky INTA po zkouškách se singapurským letectvem a obrannou technologickou agenturou DSTA. Letová kampaň probíhala ve Španělsku i Singapuru, mezi přijímajícími stroji byly F-16 a F-15.
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Nešlo o první povolení automatického tankování vůbec.
Denní provoz získal certifikaci už v červenci 2022. DSTA ve své zprávě z února 2026 upřesňuje, že novým krokem je rozšíření na noční operace. Pro posádku je to možnost používat automatizaci v další části služby, nikoli jen další povedený předváděcí let. Počítač sleduje přijímající letoun a vede ráhno
Zkratka A3R znamená Automatic Air-to-Air Refuelling, tedy automatické tankování za letu. Podle Airbusu systém pomocí počítačového vidění rozpoznává přijímající letadlo, sleduje je a zajišťuje připojení bez ručních řídicích povelů operátora. Automatizuje tedy konkrétní práci tankovacího zařízení.
Ráhno si přitom nepleťme s hadicí zakončenou košem. Jde o dvě odlišná tankovací rozhraní.
Evropská obranná agentura při zahájení vlastního projektu v roce 2022 výslovně oddělila již certifikovanou automatiku ráhna od výzkumu automatizace systému hadice a koš. Schválení jedné větve se proto nedá jednoduše přenést na druhou. Pevné ráhno je jiné tankovací rozhraní než hadice s košem. Certifikace popsaná v článku se týká automatického řízení ráhna; snímek zachycuje přestavbu jiného A330 MRTT. Defensie / Wikimedia / CC0 / zmenšeno
Rozdělení práce popsal Airbus už v
technickém vysvětlení programu z roku 2020. Operátor A3R aktivuje, potom řídicí systém automaticky ovládá ráhno a po spojení přechází k předávání paliva. Člověk průběh sleduje. Při nestabilitě přijímajícího letadla nebo závadě na tankeru systém podle výrobce umí spojení rozpojit či ráhno bezpečně vzdálit.
Ve stejném popisu zůstává pilot přijímajícího stroje součástí úkonu: při přibližování využívá světelné navádění na tankeru. Automatické připojení tedy neznamená, že se stíhačka sama přivede do správné polohy. Ubývá ručního ovládání na jedné straně spojení, nikoli potřeba souhry obou letadel.
Kdo řídí ráhno a kdo řídí letadlo
Při posuzování podobných zpráv pomáhá rozdělit si tři úlohy. První je navedení ráhna, druhá let přijímajícího stroje vůči tankeru a třetí řízení samotného tankeru. U A3R se únorová zpráva týká automatického tankovacího systému. Nevypovídá o odstranění pilotů z kabiny ani o bezpilotním provedení A330 MRTT.
Automatické ovládání ráhna nepřebírá řízení celého tankeru. Na ilustračním snímku je ráhno australského A330 MRTT v přepravní poloze. YSSYguy at English Wikipedia / Wikimedia / CC BY-SA 4.0 / zmenšeno
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Hranici dobře ukazuje jiný program Airbusu. Při oznámení denní certifikace v roce 2022 firma představila také demonstrátor Auto’Mate. Ten měl zvlášť rozvíjet automatizaci úkolů přijímajícího letadla a autonomní let ve formaci. Jeho plán zahrnoval zkušební A310 a cílové drony DT-25. Byl to samostatný výzkumný krok, nikoli další název už certifikovaného A3R.
Také
bezpilotní tanker MQ-25 Stingray řeší jinou otázku: bez pilota na palubě má létat samotný nosič tankovacího zařízení. A při debatě o bezpilotním doprovodu stíhaček se zase musí rozlišovat, které úkoly dostává počítač a které člověk. Slovo „automatický“ samo o sobě toto rozdělení neprozradí.
Provozní přínos A3R má podle výrobce spočívat v menším zatížení operátora a přesnějším spojování. Zveřejněné oznámení ale nedává srovnávací statistiku nehodovosti ani procento úspory práce. Smysluplnou změnou je už to, že posádka může část jemného řízení svěřit certifikovanému systému i v noci. Místo další ruky na ovladači potřebuje pozorný dohled.