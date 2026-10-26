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Tahle rozpustná káva skončila v testu poslední. Nejhůř chutnal jiný známý výrobek

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Dennívýzva
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Sedm rozpustných káv ze supermarketů prošlo laboratorní zkouškou i hodnocením chuti. V lednovém testu Blesku obsadila poslední místo Instantkaffee Classic z Kauflandu. Vítězné hodnocení získaly Perla Espresso a Bellarom Gold. Samotná chuť ale pořadím zamíchala jinak než celkový výsledek.
Test kávy přináší rozdílné výsledky.

Test kávy přináší rozdílné výsledky.

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 26.10.2026 18:51

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

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