Retro kvíz o pohádkách z dětství: Na slavné postavy a hlášky v 10 otázkách si vzpomenou jen znalci

Na dnešek jsme připravili kvíz z českých pohádek. Bude to trochu zkouška paměti: postavy, dějové momenty i hlášky, které se zabydlely v běžné řeči tak pevně, že už si u nich někdy ani nevybavíme původní film.
České filmové pohádky mají dlouhou tradici a jejich kouzlo rozhodně nevyprchalo ani po několika desetiletích. Každé Vánoce se k nim vracíme, přestože mnohé známe téměř nazpaměť. Stačí zaslechnout první tóny známé melodie, zahlédnout princeznu v nádherných šatech nebo záběr na zasněženou krajinu a rázem jsme zpátky v dětství. Naše pohádková tvorba se přitom může pochlubit řadou příběhů, které si získaly oblibu napříč generacemi a dodnes patří k televizním svátečním stálicím. Na In-Lifestyle jsme připravili kvíz, v němž se zeptáme na postavy, režiséry i slavné repliky.
České pohádky: filmy, které si vystačily bez velkých triků
Velkou zásluhu na tom mají filmaři, kteří dokázali spojit pohádkovou romantiku s humorem, napětím i nezapomenutelnými postavami. Režiséři jako Bořivoj Zeman, Martin Frič nebo Václav Vorlíček vytvořili snímky, které se staly pevnou součástí české filmové klasiky. Ať už jde o příběhy plné kouzel, souboje dobra se zlem, nebo princezny, které si nenechají poroučet, vždy v nich najdeme něco, co nás baví i po letech. Pyšná princezna a Tři oříšky pro Popelku patří mezi nejznámější příklady.
V Pyšné princezně sledujeme příběh rozmazlené Krasomily, která odmítne nabídku k sňatku od krále Miroslava. Ten se však nevzdá a převlečený za zahradníka se dostane do její blízkosti. Pomocí kouzelné zpívající květiny jí postupně ukáže, že skutečné štěstí nespočívá v bohatství ani v přehnané pýše. Vedle Aleny Vránové a Vladimíra Ráže si diváci oblíbili také další postavy a dodnes si připomínají, jak snadno se může člověku změnit pohled na svět, když pozná život z jiné stránky.
Kvíz o legendárních filmových písních: Známé hity v 10 otázkách prověří paměť naprosto každého
Ještě výrazněji se s vánočními svátky pojí Tři oříšky pro Popelku. Libuše Šafránková v nich ztvárnila chytrou, odvážnou a samostatnou dívku, která se nespokojí s rolí utlačované služky. Díky třem kouzelným oříškům získává neobyčejné možnosti, zatímco princ v podání Pavla Trávníčka musí zjistit, kdo se skrývá za tajemnou kráskou, která mu učarovala. Zasněžené scenérie, krásné kostýmy, hudba Karla Svobody i humor vedlejších postav udělaly z filmu fenomén, který si našel diváky také za hranicemi tehdejšího Československa. Jak dobře si ale pamatujete nejen tyto dvě pohádky, ale i další oblíbené příběhy? Vyzkoušejte si náš kvíz a zjistěte, zda vás některá otázka nezaskočí.
Zdroj: Autorský text redakce In-Lifestyle, podklady z veřejně dostupných informací na webech ČSFD, ČSFD, Wikipedie, Filmový přehled
Tento příspěvek Retro kvíz o pohádkách z dětství: Na slavné postavy a hlášky v 10 otázkách si vzpomenou jen znalci byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.