Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

MBT-70 přestěhoval řidiče do věže. Pak mu musel vyrobit vlastní kolotoč

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
MBT-70 soustředil tříčlennou osádku do věže. Řidič proto dostal protiběžně otočné pracoviště. Vysvětlujeme jeho smysl i širší potíže společného projektu.
Šedý americký prototyp MBT-70 v muzeu v Aberdeenu při pohledu z levého boku

Šedý americký prototyp MBT-70 v muzeu v Aberdeenu při pohledu z levého boku

Zdroj: Marc Palumbo from Narragansett, USA / Wikimedia / CC BY 2.0 / zmenšeno
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 26.10.2026 09:57

Reklama
Další články z Zbrojopis
Hitlerovo tajné superdělo vyvolává hrůzu i dnes. Stotřicetimetrová hlaveň bořila zákony fyziky
Hitlerovo tajné superdělo vyvolává hrůzu i dnes. Stotřicetimetrová hlaveň bořila zákony fyziky
Nejtišší smrtící zbraň historie nevydala vůbec žádný hluk. Výstřel byl tišší než obyčejné přebití
Nejtišší smrtící zbraň historie nevydala vůbec žádný hluk. Výstřel byl tišší než obyčejné přebití

Britská tlumená karabina De Lisle byla nejtišší zbraní druhé světové války. Zjistěte, jak geniální...

F-35 nemá HUD před nosem. Pilot si ho nasazuje na hlavu
F-35 nemá HUD před nosem. Pilot si ho nasazuje na hlavu

F-35 nahrazuje samostatný průhledový displej zobrazením v přilbě. Vysvětlujeme rozdíl mezi letovými...

Nacisté stvořili absolutní zbraň zkázy. Přísně utajovanou pumu ovládal joystick rovnou z letadla
Nacisté stvořili absolutní zbraň zkázy. Přísně utajovanou pumu ovládal joystick rovnou z letadla

Německá tajná zbraň Fritz X byla první naváděnou pumou historie. Zjistěte, jak rádiem řízená střela zničila...

Dokonalý český samopal vzor 58. Pro světové války byl zkrátka až příliš dobrý
Dokonalý český samopal vzor 58. Pro světové války byl zkrátka až příliš dobrý

Když se řekne východní blok a útočná puška, devíti z deseti lidí na světě okamžitě naskočí sovětský...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

Všechny články tohoto autora →
Zbrojopis
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.