Vyšetřování útoku v Klánovickém lese se komplikuje. Policisté zvažují plošný test DNA

Vyšetřování útoku v Klánovickém lese se komplikuje. Policisté zvažují plošný test DNAPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Vyšetřování útoku v Klánovickém lese se komplikuje. Policisté zvažují plošný test DNAZdroj: Policie ČR
Článek byl publikován 27.10.2026 05:34
Praha sobě na sebe v před volbami upozornila klipem, který se podle vydavatelů až moc inspiroval slavnou...
Pražští kriminalisté žádají o pomoc po násilníkovi, který v Praze zaútočil na seniorku a okradl ji. Ze zad...
Do sbírky na projekt Korzo Národní, který připomíná události 17. listopadu na pražské Národní třídě,...
Fotbalisté Sparty ve 12. kole první ligy díky čtyřem gólům Jonatana Brunese porazili doma předposlední tým...
Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...Všechny články tohoto autora →
- Kultura Spolu, bezpečnost STAN. Při koaličním vyjednávání v Praze už rozdali gesce
- Scheinherr like a diamond? Praha sobě s Rihannou uzavřela smír, klip stáhne
- Rihanna vs. Scheinherr. Drama kolem zneužití písně skončilo, k soudu ani nedošlo
- Muž napadl v podchodu nemocnou seniorku, ze zad jí strhl batoh a utekl