V úterý v 19:00 to praskne: Nova Cinema odpálí kultovní akční nářez, co v 90. letech hltal celý svět

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Jeden přestřižený drát na časované náloži stačí a sedmipatrová budova padá jako domeček z karet. Dvojice vyšetřovatelů z toho vyvázne jen o vlásek. Druhý den ráno už ale stojí na ulici v uniformách obyčejných pochůzkářů.
Klid jim nikdo nedopřeje. Ze střežených policejních skladů mizí zabavené armádní zbraně a putují přímo ke gangům v ulicích. Za vším stojí bývalý policista, který zná každý oficiální postup i každou skulinu v systému.
Do hry navíc vstupuje nekompromisní vyšetřovatelka vnitřních záležitostí. Právě s ní se z obyčejného případu stává osobní souboj.
Smrtonosná zbraň 3: dvojice, která nezná brzdy
Řeč je o kultovním snímku Smrtonosná zbraň 3 (Lethal Weapon 3) z roku 1992. Režíroval ho Richard Donner a v hlavních rolích se vrací Mel Gibson jako neřízená střela Martin Riggs a Danny Glover jako věčně skeptický Roger Murtaugh. Ten už odpočítává dny do důchodu.
Bláznivého Lea Getze opět hraje Joe Pesci. Novou posilou je agentka Lorna Cole v podání Rene Russo. Hlavního záporáka Jacka Travise ztvárnil Stuart Wilson.
Scénář napsali Jeffrey Boam a Robert Mark Kamen na základě postav, které původně vytvořil Shane Black. Výsledkem je směs výbuchů, hlášek a hašteření, v níž se akce střídá s humorem.
Žádný trik: výbuch, který opravdu duněl
Zřícení budovy patří k nejslavnějším okamžikům žánru. Řada diváků si myslí, že šlo o drahou kulisu nebo raný počítačový trik. Ve skutečnosti tvůrci odpálili starou radnici v Orlandu na Floridě přímo před kamerami.
Rozdíl v cenách je ohromující. Odstřel stál v roce 1992 pouhých 165 000 USD, což je v přepočtu na dnešní ceny zhruba 360 000 USD. Moderní digitální simulace by přitom stála miliony. Produkce navíc uhradila i náklady na demolici.
Úsilí nešetřila ani Rene Russo. Před natáčením absolvovala intenzivní trénink taekwonda a kickboxu, a proto drtivou většinu soubojů odehrála bez dublérky.
O soudržnosti týmu navíc svědčí jedno číslo. Devět herců ztvárnilo stejné postavy ve všech čtyřech dílech série.
Rekordní tržby a divácká láska
Při rozpočtu 35 000 000 USD film celosvětově vydělal 321 731 527 USD. Stal se tak nejvýdělečnějším dílem série a pátým nejúspěšnějším filmem roku 1992.
Na MTV Movie Awards 1993 získal dvě ceny: za Nejlepší dueto na plátně (Mel Gibson a Danny Glover) a za Nejlepší akční sekvenci. Na Kinobox.cz má dnes 80 % a na TMDB 67 %.
Klíč k dlouhověkosti série vidí Mel Gibson v lidskosti hrdinů.„V osmdesátých letech byli akční hrdinové jednorozměrní drsňáci bez chybičky. Smrtonosná zbraň přinesla změnu v tom, že obě hlavní postavy byly lidsky zranitelné, měly své slabiny a přirozený vývoj, což z ní udělalo nadčasový fenomén.“
Podobně to vidí i jeden z věrných diváků. „Ikonické hašteření Riggse a Murtaugha s příchodem drsné Rene Russo chytilo nový dech. Akce šlape na plný plyn a i přes komediálnější nádech chemie mezi postavami neztratila nic ze svého původního dravého kouzla.“
Zdroj: youtube.com
Kdy si film naladit
Snímek Smrtonosná zbraň 3 odvysílá stanice Nova Cinema v úterý 27. 10. 2026 od 20:00 do 22:30.
Třaskavá chemie dvou policistů, kteří se hádají, a přesto jeden druhému kryjí záda, funguje i po víc než třiceti letech. A jak to máte vy? Patří Riggs a Murtaugh k vašim nejmilejším akčním dvojicím, nebo vám v paměti zůstala jiná?
Zdroje článku: csfd.cz, cs.wikipedia.org, fajntip.cz
Autor článku: Kristýna Pokorná