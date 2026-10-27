Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Rekonstrukce libereckého bazénu aktuálně: Otevření pro veřejnost v září 2027 platí

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Rozsáhlá kompletní obnova libereckého plaveckého stadionu, která začala v listopadu 2024, úspěšně pokračuje. Přestože modernizace přinesla řadu technických výzev a navýšení rozpočtu, otevření pro veřejnost v září 2027 dál platí.
Rekonstrukce libereckého bazénu aktuálně: Otevření pro veřejnost v září 2027 platí

Rekonstrukce libereckého bazénu aktuálně: Otevření pro veřejnost v září 2027 platí

Zdroj: Město Liberec, Martina Petrášková
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 27.10.2026 05:30

Reklama
Další články z Liberecká Drbna
Myslel si, že jde o nebezpečného psa: Strážníky v Jablonci čekal bizarní šok
Myslel si, že jde o nebezpečného psa: Strážníky v Jablonci čekal bizarní šok
V Příchovicích vznikla nádherná Křížová cesta smíření. Okouzluje sklem i myšlenkou
V Příchovicích vznikla nádherná Křížová cesta smíření. Okouzluje sklem i myšlenkou

V Příchovicích byla v neděli 25. října slavnostně otevřena nová Křížová cesta smíření vedoucí z návsi k...

Městskou dopravu v Jablonci nad Nisou bude zřejmě dál zajišťovat ČSAD Slaný
Městskou dopravu v Jablonci nad Nisou bude zřejmě dál zajišťovat ČSAD Slaný

Městskou dopravu v Jablonci nad Nisou a nejbližším okolí bude zřejmě dál zajišťovat ČSAD Slaný ze skupiny...

Přijďte zažít ten nejhezčí moment roku: Kdy se v Liberci poprvé rozzáří vánoční strom?
Přijďte zažít ten nejhezčí moment roku: Kdy se v Liberci poprvé rozzáří vánoční strom?

Liberec se chystá na advent. Dominantou náměstí Dr. E. Beneše se stane 14,5 metru vysoký smrk ze Selské...

Českou Lípu povede koalice vítězného uskupení Živá Lípa, ODS a Společně
Českou Lípu povede koalice vítězného uskupení Živá Lípa, ODS a Společně

Českou Lípu povede koalice vítězného uskupení Živá Lípa s ODS a Společně, ke kterým se připojili tři...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

Všechny články tohoto autora →
Liberecká Drbna
Další články z kategorie Liberecký kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníLiberecký kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.