Rekonstrukce libereckého bazénu aktuálně: Otevření pro veřejnost v září 2027 platí

Plavecký stadion se třemi bazény, saunami či posilovnou prodělává první větší opravu od vybudování v letech 1977 až 1984. Unikátní stavba z dílny architekta Pavla Švancera prochází proměnou, která jí vrátí lesk a zároveň zajistí moderní standardy pro plavce i návštěvníky relaxačních zón. Rekonstrukci provádí firma Metrostav DIZ.
Hrubé práce končí, na řadě jsou technologie a obklady
Na staveništi v současné době panuje čilý ruch a postupně se přechází od těžkých stavebních zásahů k detailním dokončovacím pracím. Z hlavní bazénové haly mizí lešení a pozornost se přesouvá do zázemí i samotných interiérů.
„Z hlavní bazénové vany je už sundáváno prostorové lešení, takže je kompletně dokončená střecha. Dodělávají se elektrorozvody a začne se pracovat na betonáži a obkladu bazénové haly. Ta by mohla být přes Vánoce hotová,“ přibližuje aktuální postup prací končící náměstek primátora pro územní plánování, majetek a sport Adam Lenert (ANO).
V podzemí se již instaluje klíčová infrastruktura, jako jsou pískové filtry či čerpadla. Hotová je také masivní akumulační nádrž, která je objemově téměř stejně velká jako hlavní bazén.
„Pokud to dobře půjde, tak někde v lednu nebo v únoru by měly proběhnout první zátopové zkoušky hlavní bazénové vany. Poté se dodělají obklady a následně jednotlivé detaily,“ doplňuje Lenert s tím, že na zimní období bude celá stavba uzavřena, aby práce uvnitř mohly nerušeně pokračovat.
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Vícepráce a inflace zvedly cenu na 811 milionů
Rozsáhlá rekonstrukce původního objektu odhalila i nečekané komplikace. Ukázalo se, že některé původní konstrukce neodpovídaly projektové dokumentaci a bylo nutné srovnávat výškové roviny podlah.
„Nejnáročnější z prací, které nebyly v původním plánu, byla ochrana železobetonových konstrukcí. Dělaly se postřiky, které prodlouží jejich životnost minimálně o dalších 10 let. Bylo to to dlouhé tryskání, které způsobovalo hluk a nepořádek a práce se tím trošku zpozdily,“ vysvětluje Lenert.
Celkový rozpočet se z původních 750 milionů korun posunul na současných přibližně 811 milionů. Významnou část nárůstu má však podle náměstka primátora na svědomí zákonná inflační doložka ve stavebnictví, která představuje zhruba 4 miliony korun čtvrtletně. Samotné vícepráce tvoří přibližně 7,5 procenta z původní ceny.
Jaké změny a novinky návštěvníky v roce 2027 čekají?
Po znovuotevření přivítá plavce modernizovaný areál, který si však zachová svého původního architektonického ducha včetně ikonické červené mozaiky, jež bude nově nasvícena, či vnějšího obkladu z elektroporcelánu.
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Rekonstrukce přinese i některé změny, kterých si návštěvníci všimnou hned při vstupu do budovy. Pokladny se přesunou do míst bývalého prodeje plaveckých potřeb a vstup do společných šaten povede dolů po hlavním schodišti, kde přibude i bezbariérový výtah.
Novinkou v bazénu bude také fakt, že zmizely samostatné pánské a dámské šatny a všichni návštěvníci se budou do plavek převlékat na jednom místě s využitím převlékáren. Ty už nebudou na úrovni vstupu, ale v suterénu v úrovni bazénu. „Návštěvník si na recepci nebo v samoodbavovacím kiosku koupí vstupenku, dostane čipové hodinky, potom projde turniketem, dá se po schodišti dolů do prostoru pro převlékání, projde kolem malého výukového bazénku a sprchami a vejde do bazénu,“ vysvětluje Lenert.
V prvním patře pak budou moci lidé po odchodu z bazénu využít ještě takzvané dosušovny. „Tam si budou moci třeba dosušit vlasy, aniž by jim stále běžel čas, doobléknout se nebo tam počkat na členy své rodiny,“ uvádí dále náměstek primátora.
Červený tobogán je pryč, nahradí ho celonerezový, plně uzavřený
Významnou obnovou procházejí také atrakce a zázemí. Oba tobogány budou nově stříbrné z nerezu, tubusy budou kompletně zakryté pro vyšší bezpečnost. Divoká řeka prošla celkovou opravou a bude také celonerezová. V prvním patře vznikne nové wellness centrum se saunami a fitness prostory s elegantními dřevěnými podhledy. Provoz wellness bude flexibilní a nabídne vyhrazené hodiny pro muže, ženy i rodiny s dětmi.
Plavecký bazén v Liberci je architektonicky a urbanisticky mimořádně zdařilou ukázkou sportovní stavby z konce 70. a začátku 80. let 20. století. Význam objektu potvrzují i ocenění, která autor jeho návrhu Pavel Švancer získal, například cena mezinárodního bienále Interarch v Sofii z roku 1987 a Cena Josefa Havlíčka v roce 1988. Proto město rozhodlo o jeho citlivé komplexní přestavbě, která má maximálně respektovat původní styl, jaký tehdy Pavel Švancer zvolil. Bazén patřil před svým uzavřením mezi nejvyužívanější sportoviště v Liberci.
„Bazén získá moderní nádech, ale se zachováním ducha, kterého navrhl architekt Švancer. Myslím si, že bude určitě aspirovat na stavbu roku,“ uzavírá náměstek Adam Lenert.