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Rekonstrukce za téměř 100 milionů. Oprava nádraží v Jindřichově Hradci vrcholí

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Autobusové nádraží v Jindřichově Hradci prochází proměnou za téměř 100 milionů korun. Rozsáhlá rekonstrukce by měla být dokončena už za pár dní. Přinese větší komfort cestujícím a pohodlnější přestupy, ale také moderní zázemí pro řidiče autobusů.
Rekonstrukce za téměř 100 milionů. Oprava nádraží v Jindřichově Hradci vrcholí

Rekonstrukce za téměř 100 milionů. Oprava nádraží v Jindřichově Hradci vrcholí

Zdroj: ICOM transport
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 27.10.2026 05:46

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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