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Nejtišší smrtící zbraň historie nevydala vůbec žádný hluk. Výstřel byl tišší než obyčejné přebití

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Britská tlumená karabina De Lisle byla nejtišší zbraní druhé světové války. Zjistěte, jak geniální konstrukce dokázala zcela utišit výstřel ráže čtyřicet pět.
Britská tlumená opakovací karabina De Lisle s masivním integrovaným tlumičem a dřevěnou pažbou.

Britská tlumená opakovací karabina De Lisle s masivním integrovaným tlumičem a dřevěnou pažbou.

Zdroj: Max Smith / Wikimedia CC 3.0
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 26.10.2026 05:08

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

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