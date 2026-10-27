Velký kvíz pro milovníky českých filmů: Úkolem je vybrat herce, kteří se v 10 snímcích nikdy neobjevili

Ověřte si, jestli znáte obsazení kultovních československých filmů. V našem kvízu musíte odhalit, který herec se v daném snímku vůbec neobjevil.
Československá kinematografie má za sebou více než sto let historie a za tu dobu vznikly stovky filmů, které stojí za připomenutí. Najdeme mezi nimi komedie plné nezapomenutelných hlášek, romantické příběhy, pohádky i snímky, které dokázaly oslovit diváky daleko za hranicemi naší země. Mnohé z nich se staly součástí našeho kulturního dědictví a jejich obliba se přenáší z generace na generaci. I dnes si je s chutí pouštíme v televizi nebo při rodinných filmových večerech. Na In-Lifestyle jsme připravili kvíz o hereckém obsazení.
Zlatá éra československého filmu
Stačí si vzpomenout na komedii Marečku, podejte mi pero!, která vznikla v roce 1976 pod režijním vedením Oldřicha Lipského. Scénář Zdeňka Svěráka a Ladislava Smoljaka přivedl diváky do večerní průmyslovky, kde se dospělí studenti potýkají s nástrahami školních lavic. Jiří Sovák jako mistr Kroupa, Václav Lohniský coby snaživý Hujer nebo Josef Kemr v roli Plhy vytvořili postavy, na které se nezapomíná. A hlášky z filmu si lidé připomínají i dlouhá desetiletí po jeho premiéře.
Jiným příkladem je pohádka Tři oříšky pro Popelku, kterou Václav Vorlíček natočil v roce 1973. Libuše Šafránková v ní ztvárnila Popelku, která se na rozdíl od mnoha tradičních pohádkových hrdinek dokáže o sebe postarat, umí jezdit na koni a nezalekne se ani střelby z kuše. Jejím princem se stal Pavel Trávníček a výraznou postavou je také čeledín Vincek v podání Vladimíra Menšíka. Pohádka si získala mimořádnou oblibu a pravidelně se vrací na televizní obrazovky, zejména o Vánocích.
Fotokvíz o známých českých místech: Podle 10 snímků se ukáže, kdo opravdu zná svoji zemi
Právě herci a jejich role jsou ideálním námětem pro filmový kvíz. Vybavit si hlavní postavy bývá poměrně snadné, ale určit, kdo se ve filmu naopak vůbec neobjevil, už může být pořádný oříšek. Některé tváře si totiž spojujeme s tolika slavnými snímky, že je snadno přiřadíme i tam, kde ve skutečnosti nehrály. Připravili jsme proto deset otázek o českých a československých filmových klasikách. U každé najdete čtyři možnosti, z nichž pouze jeden herec do obsazení nepatří. Dokážete odhalit všechny vetřelce?
Zdroj: Autorský text redakce In-Lifestyle, podklady z veřejně dostupných informací na webech Filmtoro, Wikipedie
Tento příspěvek Velký kvíz pro milovníky českých filmů: Úkolem je vybrat herce, kteří se v 10 snímcích nikdy neobjevili byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.