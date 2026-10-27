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Velký kvíz pro milovníky českých filmů: Úkolem je vybrat herce, kteří se v 10 snímcích nikdy neobjevili

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Ověřte si, jestli znáte obsazení kultovních československých filmů. V našem kvízu musíte odhalit, který herec se v daném snímku vůbec neobjevil.
Fotografie z filmu Vesničko má středisková

Fotografie z filmu Vesničko má středisková

Zdroj: Foto: Se svolením České televize, Vesničko má středisková
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 27.10.2026 04:56

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