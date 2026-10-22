Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Dron StarGate má odvážet raněné. SkyFall oznámil nasazení u první jednotky na Ukrajině

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
SkyFall oznámil předání evakuačního dronu StarGate jednotce CODE 9.2. Rozebíráme přístup k nosítkům, kontakt s pacientem a limity deklarovaného návratu při výpadku spojení.
Červenočerná civilní hexakoptéra DJI Flamewheel F550 za letu

Červenočerná civilní hexakoptéra DJI Flamewheel F550 za letu

Zdroj: Simon Inns / Wikimedia / CC BY 2.0 / zmenšeno
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 22.10.2026 09:16

Reklama
Další články z Zbrojopis
Talon Blue už létá. Hotový parťák perutí se z prototypu nestane přes noc
Talon Blue už létá. Hotový parťák perutí se z prototypu nestane přes noc
Brutální výstřel obřího kanónu zničil vlastní techniku. Lehký tank při střelbě nadskakoval do výšky
Brutální výstřel obřího kanónu zničil vlastní techniku. Lehký tank při střelbě nadskakoval do výšky

Americká armáda chtěla v 60. letech lehký výsadkový tank, který přeplave řeku, snese se z letadla na...

Zoufalí nacisté na konci války míchali kokain s pervitinem. Pilulka posílala muže na jistou smrt
Zoufalí nacisté na konci války míchali kokain s pervitinem. Pilulka posílala muže na jistou smrt

Když německé tankové divize a pluky Waffen-SS v květnu 1940 překročily Ardeny a hnaly se tři dny a noci bez...

Týden před revolucí armáda jásala nad novou puškou, pak ji poslala rovnou do muzea
Týden před revolucí armáda jásala nad novou puškou, pak ji poslala rovnou do muzea

Na sklonku osmdesátých let stála Československá lidová armáda před zásadním úkolem. Pěchota nutně...

Knipl zamrzlý v betonu a dvanáct vteřin do katastrofy. Proč v padesátých letech padaly stíhačky z nebe
Knipl zamrzlý v betonu a dvanáct vteřin do katastrofy. Proč v padesátých letech padaly stíhačky z nebe

Když na počátku padesátých let minulého století dorazily k československým plukům první proudové stíhačky,...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

Všechny články tohoto autora →
Zbrojopis
Další články z kategorie Technologie
Zobrazit více
ZajímavostiIT a technologieTechnologie
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.