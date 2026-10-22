Dron StarGate má odvážet raněné. SkyFall oznámil nasazení u první jednotky na Ukrajině

Ukrajinský SkyFall oznámil, že evakuační dron StarGate dostala první vojenská jednotka. Má převážet raněné v oddílu postaveném kolem zdravotnických nosítek a využívat dva komunikační kanály. Oznámení výrobce ale zatím nedokládá úspěšnou evakuaci skutečného pacienta.
Unést člověka je jiný úkol než dopravit stejně těžkou bednu. U evakuačního dronu záleží také na tom, jak se raněný dostane dovnitř, co o něm během letu ví obsluha a co stroj udělá, když přestane přijímat povely. Právě těmito otázkami je StarGate zajímavější než samotným číslem nosnosti.
První jednotka ještě neznamená doloženou záchrannou misi
Ve
sdělení SkyFallu zveřejněném 17. října 2026 výrobce uvádí, že první platformu převzal 475. samostatný útočný pluk CODE 9.2. Hovoří o zahájení bojové služby. Parametry i toto označení stavu projektu je proto třeba číst jako tvrzení firmy.
Reportéři Associated Press při vlastní demonstraci viděli let se zatíženými nosítky, která představovala raněného. AP popisuje předání jednotce k hodnocení ve frontových podmínkách; SkyFall výsledky hodnocení nezveřejnil. Předvedený let a oznámené předání tedy nelze zaměnit za nezávisle doloženou přepravu raněného z bojiště.
Smyslem vzdušné cesty je obejít překážky, které pozemní vozidlo musí překonat. Souvislosti rozebírá i náš článek o
pozemních robotech a vodních překážkách. Vzlet ale přesouvá nároky na jinou část přepravy: na naložení, let a předání člověka po přistání.
Ocelová pevnost na kolejích. Českoslovenští legionáři ovládli Sibiř obrněným vlakem Nosítka potřebují cestu dovnitř i spojení ven
SkyFall ve zmíněném sdělení uvádí nosnost do 150 kilogramů. Evakuační oddíl podle firmy vychází z certifikovaných zdravotnických nosítek a umožňuje raněnému samostatný vstup. Za letu má tým s přepravovaným vojákem udržovat spojení.
Samostatný vstup ovšem popisuje jen jednu možnost použití. Neodpovídá na otázku, kdo a jak naloží člověka, který se vlastními silami přesunout nemůže. Stejně tak údaj o nosnosti sám neříká, kolik prostoru zbývá pro konkrétního pacienta a potřebné vybavení. To jsou otázky k provoznímu ověření, nikoli tvrzení, že je konstrukce neumí vyřešit.
Podobný konstrukční problém řešily už záchranné vrtulníky.
Smithsonian popisuje Sikorsky HO5S-1, který mohl vézt dva pacienty uvnitř a měl čelně otevíranou prosklenou příď. Historická souvislost je prostá: prostor pro nosítka a přístup k němu patří ke konstrukci záchranného stroje stejně jako rotor. Neznamená to, že vrtulník a StarGate mají shodné možnosti. Sikorsky HO5S-1 vezl dva pacienty uvnitř a jeho příď se otevírala pro přístup do kabiny. Historický příklad připomíná, že záchranný stroj potřebuje víc než dostatečný vztlak. Sanjay Acharya / Wikimedia / CC BY-SA 4.0 / zmenšeno
Druhá otázka míří ke kontaktu za letu. Hlasové spojení s člověkem a přenos údajů o jeho stavu nejsou totéž.
Americké armádní centrum pro telemedicínu a pokročilé technologie (TATRC) popsalo zkoušku z roku 2016, při níž bezpilotní K-MAX přepravoval simulovaného pacienta a systém VERTI předával údaje z jeho monitoru zdravotnickému pracovišti. Šlo o demonstraci technologie, nikoli klinický důkaz účinnosti evakuace dronem.
U StarGate zveřejněné sdělení zmiňuje kontakt s vojákem, ale nepopisuje obdobný rozsah zdravotnické telemetrie. Nelze mu ji proto automaticky připsat. Ze srovnání vyplývají dvě oddělené podmínky: obsluha potřebuje řídit přepravu a zdravotnický tým potřebuje vědět, co se děje s přepravovaným člověkem.
Hliníkový tank Sheridan skákal na padácích. Při výstřelu si sám vyřadil elektroniku Dva kanály řeší spojení, návrat řeší další problém
Pro řízení SkyFall uvádí satelitní Starlink a vlastní systém L-Link. Palubní funkce označované firmou jako umělá inteligence mají pomáhat při rušení a ztrátě GPS. Při úplném výpadku komunikace se má platforma samostatně vrátit do bezpečné oblasti. Jde opět o výrobcem popsané schopnosti, ne o zveřejněnou statistiku spolehlivosti.
Je užitečné oddělit tři různé věci: přenos povelů, určení polohy a kontakt s pacientem. Dva způsoby přenosu povelů samy nedokládají, jak fungují zbývající části. Rozdíl mezi ovládáním a navigací vysvětlujeme také v článku o
optickém navedení a odolnosti dronů proti rušení. Přenos povelů, určení polohy a kontakt s pacientem jsou různé úlohy. Civilní hexakoptéra u observatoře ALMA je ilustrací dálkového řízení, nikoli snímkem StarGate. ESO / Wikimedia / CC BY 4.0 / zmenšeno
U nákladního letu je návrat stroje s nákladem především dopravní výsledek. U evakuace je potřeba znát i místo, kam se dostane pacient, a způsob jeho předání. Automatický návrat tak nelze bez dalších údajů zaměnit za dokončenou záchrannou misi. Pro posouzení StarGate budou podstatné výsledky celého řetězce od naložení po převzetí člověka, včetně chování při poruchách. Samotná letová ukázka tuto odpověď nedává.
Náhledová fotografie: U evakuačního dronu samotná nosnost nedokládá zvládnutí přepravy člověka od naložení po předání. Ilustrační fotografie zachycuje civilní DJI Flamewheel F550, nikoli StarGate. Simon Inns /
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