Celé Česko slaví otevření nového obchodního řetězce: Láká na rekordně nízké ceny a chystá otevřít 100 prodejen

Nový obchod MR.DIY láká na levné vybavení domácnosti, hračky i potřeby pro kutily. První pobočku najdete v Ostravě.
Čeští zákazníci mají novou možnost, kde nakoupit vybavení do domácnosti, potřeby pro kutily nebo drobnosti pro děti. Do Česka vstoupil malajsijský řetězec MR.DIY, který láká na široký sortiment a nízké ceny. Svou první prodejnu otevřel v Ostravě, kde nabízí přes 10 tisíc druhů zboží. Zákazníky zaujaly například levné kuchyňské potřeby nebo vybavení do koupelny. Společnost ale neplánuje zůstat jen u jednoho obchodu. Dlouhodobým cílem je vybudovat v Česku síť více než stovky prodejen.
První obchod najdete v ostravské Nové Karolině
MR.DIY otevřel svou první českou pobočku v úterý v obchodním centru Forum Nová Karolina v Ostravě. Prodejna má plochu přes 800 metrů čtverečních a zákazníci v ní najdou zboží v deseti kategoriích. Nechybí vybavení domácnosti, elektro, železářské potřeby, papírnictví, sportovní sortiment ani hračky. Řetězec se řídí heslem „Získej více za méně“ a na slavnostním otevření zdůrazňoval především příznivé ceny. Například sprchová sada vyjde na 113 korun, kuchyňská utěrka stojí 25 korun a dětská kuchyňská sada 4 v 1 se prodává za 529 korun.
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Nízké ceny vzbudily pozornost už při otevření. Jedna z nakupujících se na Facebooku řetězce podělila o své nadšení: „Cenami jste mi vyrazili dech. Máte všechno fakt za pár korun. U vás budu nakupovat.“ Ostrava podle společnosti představuje vhodné místo pro vstup na český trh díky své strategické poloze, silnému maloobchodnímu trhu a významu v Moravskoslezském kraji. „Otevření naší první české prodejny v Ostravě je pro MR.DIY důležitým milníkem. Ostravu nevnímáme pouze jako místo první prodejny, ale jako výchozí bod pro další růst. Naší ambicí je postupně rozšiřovat působení v Moravskoslezském kraji,“ uvedl manažer pro expanzi a rozvoj obchodu Leoš Kocman pro Česko247.
V první fázi chce MR.DIY otevřít 20 prodejen v Praze a dalších velkých městech, jak je uvedeno na stránkách. Dlouhodobě plánuje vybudovat v Česku síť více než 100 obchodů. Při slavnostním otevření v Ostravě navíc připravil pro zákazníky několik akcí. Ke každému nákupu rozdával nákupní tašku zdarma, prvních 200 zákazníků získalo poukázku v hodnotě 50 korun a dalších 50 korun mohli dostat první zákazníci, kteří obchod ohodnotili na Googlu. Společnost vznikla v Malajsii v roce 2005 a dnes provozuje více než šest tisíc prodejen po celém světě. Český trh tak představuje další krok v jejím mezinárodním rozvoji. Na SvětěKreativity.cz jsme také psali o testu znalostí slovenských slov.
Zdroj: Autorský text redakce SvětKreativity.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Česko247, MR.DIY, Instagram katebossdiy
Článek Celé Česko slaví otevření nového obchodního řetězce: Láká na rekordně nízké ceny a chystá otevřít 100 prodejen pochází z webu Světkreativity.