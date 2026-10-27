Jedna rostlina na záhoně zanechá v půdě tisíce semen životaschopných deset let. Za odolností stojí mechanismus, který obejde i herbicidy

Laskavec ohnutý (Amaranthus retroflexus) vypadá jako banální plevel, který zmizí pod motykou. Jenže tahle jednoletka ze Severní Ameriky, etablovaná v českých nížinách už od roku 1818, kombinuje tři vlastnosti, které z ní dělají mimořádně houževnatého protivníka: obrovskou produkci semen, jejich desetiletí trvající životaschopnost v půdě a u části populací prokázanou odolnost vůči herbicidům ze skupiny inhibitorů fotosystému II. Jedinou skutečně spolehlivou obranou zůstává včasné vytrhání, dřív než rostlina stihne nasadit semena a vrátit je zpět do země.
Stovky tisíc semen z jediné rostliny: proč je semenná banka laskavce tak nebezpečná
Číslo „až 2 000 semen“, které koluje v popularizačních textech, je krajně konzervativní odhad. Agronomické atlasy uvádějí u laskavce ohnutého rozpětí od desítek tisíc až po 500 000 až 1 000 000 semen na jednu rostlinu. Databáze NC State Plant Toolbox pracuje s hodnotou kolem 117 000. Záleží na velikosti exempláře, přísunu živin a délce vegetace; v teplém ročníku na úrodném záhoně se rostlina rozroste do mohutného keříku s hustými klasovitými květenstvími a každé z nich chrlí tisíce drobných tmavých semínek.
Horší než samotný objem je ale trvanlivost. Polovina semenné banky poklesne zhruba za tři roky, ovšem k úbytku 99 % může podle University of Minnesota Extension dojít až za dvacet let. Jiné zdroje hovoří o rozpětí 3 až 40 let v závislosti na hloubce uložení. Stačí tedy jediná přehlédnutá sezóna, kdy laskavec odkvetl a vysemenil se, a záhon bude čelit novým vlnám semenáčků po mnoho dalších let.
Mutace v genu psbA: jak laskavec obchází herbicidy přímo na molekulární úrovni
V českých polích s cukrovkou, kukuřicí a bramborami se rezistentní populace laskavce objevují od roku 1985. Mezinárodní databáze Weed Science eviduje český případ jako jeden z nejstarších v Evropě. Novější monitoring České zemědělské univerzity v Praze odhalil mezi patnácti testovanými populacemi čtyři biotypy současně odolné vůči terbuthylazinu i metamitronu, dvěma účinným látkám ze skupiny inhibitorů fotosystému II.
Mechanismus je elegantně prostý. Triazinové herbicidy blokují vazebné místo QB na D1 proteinu ve fotosystému II, čímž zastaví přenos elektronů a rostlina uhyne. U rezistentních biotypů však mutace v chloroplastovém genu psbA (typicky záměna aminokyseliny serinu za glycin v pozici 264) změní tvar vazebného místa natolik, že se herbicid nedokáže účinně navázat. Fotosyntéza běží dál. U českých přeživších populací byla tato mutace Ser264Gly nalezena v 90 až 100 % analyzovaných vzorků; u zbytku vědci předpokládají i další obranné mechanismy mimo samotné cílové místo.
Pro zahrádkáře je podstatné, že klasické triaziny atrazin a simazin už v EU jako přípravky na ochranu rostlin neplatí. Terbuthylazin sice zůstává registrovaný, ale s výrazným omezením: maximálně jedna aplikace jednou za tři roky na stejném pozemku. V hobby segmentu je jeho dostupnost přinejmenším sporná.
Pěťour a šrucha: dva společníci, kteří problém na záhoně znásobí
Laskavec na záhoně málokdy vládne sám. Pěťour maloúborný (Galinsoga parviflora) přidává do směsi explozivní rychlost: kvete už 24 až 60 dní po vzejití, semena uvolňuje pouhých 8 až 14 dní po odkvětu a během jedné sezóny zvládne tři až čtyři generace. Středně vzrostlý exemplář vyprodukuje kolem 40 000 semen, krajní údaje sahají ke 400 000. Výhodou pro zahradníka je kratší životnost semenné banky; pokud několik let po sobě nepustí jedinou rostlinu do semene, populace se vyčerpá rychleji než u laskavce.
Šrucha zelná (Portulaca oleracea) přináší jiný druh hrozby. Její masité, plazivé lodyhy vytvářejí přízemní koberce, které na první pohled působí neškodně. Jenže po vytržení dokáží větší kousky při kontaktu s vlhkou zemí znovu zakořenit a semena na vytrhané rostlině dozrávají ještě zhruba týden. Kdo šruchu vypleje a nechá ležet na záhoně, riskuje, že si problém vrátí zpátky.
Jak záhon ochránit: nulová tolerance k dozrávání a správný mulč
Nejúčinnější strategie stojí na jednoduchém principu: nedovolit jedinou rostlinu do květu. V české zahradě to znamená plít nejpozději do konce června až začátku července, podle oblasti a průběhu jara. Jakmile se na laskavci objeví zelené klasy, vstupujete do rizikové zóny.
Praktická pravidla pro zeleninový záhon:
- Mělké a časté pletí – semenáčky likvidujte co nejmladší, ideálně ve fázi děložních lístků.
- Mulč o síle 5 až 8 cm z bezplevelné slámy nebo posekané trávy spolehlivě odstíní světlo a omezí klíčení.
- Vytrhané rostliny odneste mimo záhon. Pokud mají květy nebo semena, nepatří na domácí kompost, ten běžně nedosahuje 65 až 82 °C potřebných k likvidaci semen. Na kompost smí jen mladé exempláře bez jakýchkoli reprodukčních orgánů.
- Omezte zbytečné rozrývání půdy po výsevu zeleniny. Každé převrstvení vynáší starší semena blíž k povrchu.
- Počítejte s víceletým horizontem. U laskavce se semenná banka vyčerpává pomalu; u pěťouru stačí kratší disciplína, ale musí být důsledná.
Podle nás je největší chybou, kterou zahrádkář udělá, nechat jednu „neškodnou“ rostlinu dokvést v rohu záhonu. Jediný přehlédnutý laskavec dokáže do půdy uložit zásobu semen na příštích deset až dvacet let, a část jeho potomků může být vybavena genetickou výbavou, proti níž herbicidy ze skupiny PSII inhibitorů nepomohou.
Zdroj: VědaŽivě.cz
Autor: Veronika Holečková