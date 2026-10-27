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Troška na něj vzpomíná s láskou, diváci ho milovali jako padoucha. Knížepán z Princezny ze mlejna skrýval bolestný příběh

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Oto Ševčík, herec s noblesním vystupováním a germánským profilem, prožil osud, na kterém se dvacáté století podepsalo hned několikrát.
Troška na něj vzpomíná s láskou, diváci ho milovali jako padoucha. Knížepán z Princezny ze mlejna skrýval bolestný příběh

Troška na něj vzpomíná s láskou, diváci ho milovali jako padoucha. Knížepán z Princezny ze mlejna skrýval bolestný příběh

Zdroj: Se svolením České televize
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 27.10.2026 05:14

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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