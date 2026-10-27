Za socialismu stálo 12 Kčs a viselo v každé kuchyni nad sporákem. Dnes je z něj sběratelská rarita za 390 Kč

Řada průhledných nádobek se zelenými víčky zavěšená na zdi kousek od plotny. Kdo prožil dětství v kuchyni šedesátých a sedmdesátých let, vybaví si ten obrázek nejspíš i s vůní kmínu a majoránky. Plastové závěsné kořenky se dnes stěhují ze sklepů a chalup do retro bazarů a jejich cenovka by tehdejší hospodyně hodně překvapila.
Šest nádobek na liště za 390 korun
Jak vypadá dnešní nabídka, dobře ukazuje jeden internetový obchod s retro zbožím. Šest plastových kořenek pověšených na společném závěsu tam stojí 390 Kč. Celá lišta měří 34 centimetrů a prodejce rovnou přiznává, že jedna nádobka je lehce poškozená.
Velké peníze z nich sice nikdo nevytěží, při pohledu do starého katalogu ale překvapí, kolikrát se jejich cena od dob socialismu znásobila.
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V roce 1968 se závěsné kořenky daly objednat ze zásilkového katalogu Magnet. Šestidílná souprava z umělé hmoty v něm stála 12 Kčs. Na dobovém snímku visí průhledné nádobky se zelenými víčky v jedné řadě na liště, takže celá sada zabrala jen malý kus zdi u sporáku nebo nad linkou.
Když obě cenovky položíte vedle sebe, dnešní cena je zhruba třicetkrát vyšší. Koruna má sice od té doby úplně jinou hodnotu, přesto jde o slušný skok u věci, kterou lidé kdysi kupovali bez dlouhého rozmýšlení.
Katalog nabízel i dražší provedení. O dva roky později v něm byla sada šesti kořenek z polyamidu s hliníkovými víčky za 55 Kčs. Kupující k ní dostal nálepky s názvy koření, aby si každou nádobku mohl označit sám.
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Plastové kořenky patřily k vlně umělých hmot, které se tehdy ve velkém dostávaly do kuchyní. S nimi přišla i otázka, jestli je plast ve styku s jídlem bezpečný.
Výrobky z umělých hmot se v šedesátých letech rychle zabydlely v kuchyních a odborníci řešili, zda jsou bezpečné ve styku s jídlem. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Odborný časopis Československá hygiena v roce 1965 otiskl studii, která se zabývala zdravotními otázkami plastů používaných k potravinářským účelům. Autoři v ní posuzovali třeba polyamid nebo polystyren. Právě z polyamidu byly i dražší kořenky z katalogu, který vyšel o pět let později.
Kolik za ně lidé opravdu zaplatí
Inzerovaná a skutečně zaplacená cena se u retro zboží často rozcházejí. Na Aukru se v říjnu 2022 vydražila sada retro plastových kořenek za 250 Kč a přihazoval na ni jediný zájemce. Pětidílná plastová sada i s poličkou našla kupce v září 2025 za 159 Kč. Všechny ceny, o kterých byla řeč, přehledně shrnuje následující tabulka:
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Kdy Kde Sada Cena 1968 katalog Magnet šestidílná souprava z umělé hmoty, průhledné nádobky se zelenými víčky na liště 12 Kčs (katalogová) 1970 katalog Magnet šest kořenek z polyamidu s hliníkovými víčky a nálepkami s názvy koření 55 Kčs (katalogová) říjen 2022 Aukro sada retro plastových kořenek, přihazoval jediný zájemce 250 Kč (vydražená) září 2025 Aukro pětidílná plastová sada s poličkou 159 Kč (prodejní) dnes internetový obchod s retro zbožím šest kořenek na společném závěsu, lišta 34 cm, jedna nádobka lehce poškozená 390 Kč (inzerovaná)
Z toho je vidět, že 390 Kč z retro obchodu představuje spíš horní hranici. Obchodník kořenky vyfotí, popíše a čeká na zákazníka, který si je chce pověsit do kuchyně ve stylu babiččina bytu. Kdo prodává sám a rychle, musí se obvykle spokojit s nižší částkou.
Dobře to ukazuje i stav obou sad. Šestice z retro obchodu má jednu poškozenou nádobku, zatímco pětidílná sada z Aukra byla podle popisu v dobrém stavu, a přesto se prodala za méně než polovinu.
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Než kořenky z chalupy nabídnete, hledejte na Aukru sady, jejichž aukce už skončila a aspoň jeden člověk do ní přihodil. Teprve taková částka ukazuje, kolik je za ně někdo ochotný dát. Všímejte si i počtu přihazujících, protože sada za 250 Kč z tabulky výše měla jediného zájemce.
Do inzerátu pak napište, kolik kusů sada má, jestli nechybí žádné víčko a v jakém stavu je lišta. Pomůže i fotka zblízka, na které je vidět každá nádobka.
U levné sady hraje roli i doprava. K pětidílným kořenkám za 159 Kč nabízel prodávající dopravu od 79 Kč, což je skoro polovina ceny samotného zboží. Kdo bydlel poblíž, mohl si je proto vyzvednout i osobně.
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Zdroje: https://www.retro-antik-bazar.cz/retro-plastove-korenky-slanky-na-zed-sest-kusu-na-zavesu-jedna.html, https://aukro.cz/retro-plastove-korenky-7015770966, https://aukro.cz/korenky-retro-plastove-sada-5-ks-korenek-s-polickou-pouzite-7088522173, https://www.retrokatalog.cz/Korenky-z-polyamidu-s-vickem-d70620012.htm, https://energozrouti.cz/clanek/starozitne-nadobi-porcelan-aukce, https://hygiena.szu.cz/artkey/hyg-196503-0023_studium-zdravotnickych-otazek-plastickych-hmot-pouzivanych-k-potravinarskym-ucelum-v-cssr.php, https://www.retrokatalog.cz/Zavesne-korenky-d68623009.htm