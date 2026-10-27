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Necháváte na noc klíč v zámku zevnitř? Tenhle zvyk má 1 háček, na který přijdete až v nejhorší chvíli

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Mnoho lidí si pořídí náhradní klíč a svěří ho dceři, synovi nebo […]
Necháváte na noc klíč v zámku zevnitř? Tenhle zvyk má 1 háček, na který přijdete až v nejhorší chvíli

Necháváte na noc klíč v zámku zevnitř? Tenhle zvyk má 1 háček, na který přijdete až v nejhorší chvíli

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 27.10.2026 05:16

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Spotřebitelov.cz

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