Česká AI recepční dokončila rezervace za více než 30 milionů korun. V Česku už funguje přímo v hotelovém provozu

Umělá inteligence v hotelnictví už nezůstává jen u odpovídání na dotazy hostů. Česká AI recepční BE-A od společnosti Flae Robotics během letošního července a srpna dokončila bez zásahu člověka více než 3 400 hotelových rezervací v celkové hodnotě přes 30 milionů korun. BE-A dnes využívá více než 60 hotelů. Flae Robotics chce na současných zkušenostech s umělou inteligencí dále stavět a v budoucnu její schopnosti propojit s robotikou.
Umělá inteligence v hotelnictví se postupně posouvá od odpovídání na dotazy k řešením, která dokážou zpracovat rezervace, komunikovat s hosty napříč různými kanály a zapojit se do každodenního provozu. V hotelu PECR v Peci pod Sněžkou je AI recepční BE-A již součástí běžného provozu a hosté s ní mohou komunikovat přímo na recepci.
Během července a srpna dokončila BE-A bez zásahu člověka více než 3 400 rezervací v hodnotě přes 30 milionů korun. V přepočtu na více než 60 hotelů zpracovala za stejné období přibližně 265 tisíc zpráv a hlasových interakcí v téměř 160 tisících konverzací. Ve sledovaných provozech přitom automaticky zpracovala přibližně 85 % zpráv.
Filip Linek a holobox: Foto se svolením Filipa Linka
Od virtuální recepční k avataru a robotice
BE-A dnes komunikuje s hosty prostřednictvím e-mailu, WhatsAppu a telefonu. Vedle češtiny zvládá také řadu cizích jazyků, což hotelům umožňuje odpovídat zahraničním hostům bez ohledu na denní dobu. Dokáže připravovat nabídky pobytů, ověřovat dostupnost a navazovat na dotazy rezervacemi. Během letošního července a srpna vytvořila téměř 13 tisíc nabídek pro zájemce o pobyt.
Digitální avatar v hotelu PECR umožňuje představit BE-A hostům přímo v hotelovém prostředí a rozšiřuje možnosti, jak mohou technologie doplňovat tradiční recepci.
Dlouhodobou ambicí Flae Robotics je využít zkušenosti s vývojem AI také při tvorbě robotických řešení pro hotelnictví. Umělá inteligence by tak v budoucnu nemusela zůstat pouze hlasem nebo obrazem na obrazovce, ale mohla by se stát také komunikačním a řídícím rozhraním fyzických robotických systémů. Společnost chce na tomto vývoji dále pracovat a jejím cílem je v horizontu dvou let mít vlastního humanoidního robota. Ten by mohl propojit schopnosti umělé inteligence komunikovat s lidmi s fyzickou interakcí v hotelovém prostředí.
AI recepční: Foto se svolením Flae Robotics
„Hotelové služby se budou postupně měnit spolu s tím, jak se AI stává přirozenou součástí každodenního života. Nejde přitom jen o automatizaci, ale o vytváření nových způsobů, jak mohou hosté získávat informace a využívat služby hotelu. Naším cílem je vyvíjet technologie, které budou praktickým přínosem pro hosty i samotný hotelový personál,“ říká Filip Linek, zakladatel Flae Robotics.
Cílem totiž není nahradit osobní kontakt. Automatizace rutinních dotazů a opakujících se úkonů může hotelovému personálu uvolnit ruce pro situace, ve kterých hosté potřebují individuální přístup, zkušenost a lidskou péči.
Zdroje info: Autor, Filip Linek, Flae Robotics
AI recepční: Náhledové foto se svolením Flae Robotics
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