Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Česká AI recepční dokončila rezervace za více než 30 milionů korun. V Česku už funguje přímo v hotelovém provozu

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Umělá inteligence v hotelnictví už nezůstává jen u odpovídání na dotazy hostů. Česká AI recepční BE-A od společnosti Flae Robotics během letošního července a srpna dokončila bez zásahu člověka více než 3 400 hotelových rezervací v celkové hodnotě přes 30 milionů korun. BE-A dnes využívá více než 60 hotelů. Flae Robotics chce na současných zkušenostech s umělou inteligencí dále stavět a v budoucnu její schopnosti propojit s robotikou.
AI recepční

AI recepční

Zdroj: Flae Robotics
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 27.10.2026 04:59

Reklama
Další články z Svět cestovatele
Dušičky trochu jinak: Vydejte se na hřbitov za příběhy, tajemstvím a historií
Dušičky trochu jinak: Vydejte se na hřbitov za příběhy, tajemstvím a historií
Mezinárodní den domácích mazlíčků: Oslavte ho výletem, který užijí dvounožci i čtyřnožci
Mezinárodní den domácích mazlíčků: Oslavte ho výletem, který užijí dvounožci i čtyřnožci

Dvacátý pátý říjen je světový den věnovaný domácím mazlíčkům. Ti jsou v mnohých rodinách považováni za...

Konec mýtu o ošklivém Slunečném pobřeží: Zjistěte, kde pod Burgasem najdete panenské zátoky jako na Jadranu
Konec mýtu o ošklivém Slunečném pobřeží: Zjistěte, kde pod Burgasem najdete panenské zátoky jako na Jadranu

Konec mýtu o ošklivém Slunečném pobřeží: Zjistěte, kde pod Burgasem najdete panenské zátoky jako na...

Ptačí pozorovatelny jako balzám na mozek. Podporují soustředění i paměť aneb vyměňte televizi za dalekohled
Ptačí pozorovatelny jako balzám na mozek. Podporují soustředění i paměť aneb vyměňte televizi za dalekohled

Kam se dneska vypravíme na výlet? Nebude to ani hradní zřícenina, ani rozhledna, ale ptačí pozorovatelna....

Sardinské malé Tahiti málem zničil dav turistů: Objevte tyrkysovou zátoku s oslnivým pískem
Sardinské malé Tahiti málem zničil dav turistů: Objevte tyrkysovou zátoku s oslnivým pískem

Sardinské malé Tahiti málem zničil dav turistů: Objevte tyrkysovou zátoku s oslnivým pískem. Pokud...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Svět cestovatele

SvetCestovatele.cz je online magazín pro všechny milovníky cestování – od dobrodruhů, kteří rádi vyrážejí do neznáma, až po pohodové cestovatele hledající inspiraci na víkendový výlet nebo rodinnou dovolenou. Přinášíme autentické tipy, ověřené rady a aktuální informace ze světa cestování, které...

Všechny články tohoto autora →
Svět cestovatele
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.