Ani sůl, ani pepř. Do sekané patří 1 surovina ze spíže, se kterou bude šťavnatá jako od babičky

Sekaná, která se pod nožem rozpadá na drobky a v ústech připomíná piliny, zklame každého, kdo si pamatuje nedělní obědy u babičky. Koření přitom za tím obvykle nestojí. Sůl a pepř dodají chuť, jenže vláhu v mase neudrží. O tu se postará docela obyčejná věc, kterou má většina domácností ve spíži hned vedle mouky.
Proč sekaná v troubě vysychá
Mleté maso se při pečení chová trochu jako vymačkávaná houba. Bílkoviny ve vláknech se horkem stahují a tlačí ze sebe vodu i rozpuštěný tuk. Šťáva pak skončí na dně pekáče a šiška se zmenší a ztvrdne.
Částečně pomůže tučnější maso. Kuchaři proto nejčastěji míchají mleté vepřové s hovězím. Čisté libové maso totiž v troubě rychle vysychá a sekaná z něj se láme pod nožem. Druhou pojistkou je přimíchat do hmoty něco, co šťávu zachytí a nepustí ji ven.
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Starší generace na to měly osvědčený postup. Do sekané šly staré rohlíky nakrájené na kostičky a rozmočené v mléce. Kuchaři takové směsi pečiva a tekutiny říkají panade.
Celé kouzlo stojí na škrobu. Rozmočené pečivo se v mase rozprostře mezi vlákna a když se v troubě začnou smršťovat, škrob mezitím zhoustne v rosolovitou vrstvu. Ta vlákna drží od sebe, maso se tolik nevyždímá a vlhkost v něm zůstane.
Samotná suchá strouhanka naopak umí sekanou spíš vysušit, protože nasaje šťávu z masa a sama žádnou vláhu nepřinese. Pokud ji chcete použít, nechte ji nejprve nasáknout mlékem.
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Když starý rohlík zrovna doma není, poslouží stejně dobře ovesné vločky. Fungují ze stejného důvodu jako pečivo, protože vlhkost, která by jinak odtekla do pekáče, podrží uvnitř šišky. Nejvíc to poznáte druhý den na zbytcích, protože měkký zůstane i studený plátek. Ve Spojených státech si sekaná s vločkami získala spoustu příznivců.
Šikovné je i to, že vločky bývají ve spíži skoro pořád, takže je máte po ruce i ve chvíli, kdy se rozhodnete péct a pečivo už je snědené. Vlastní chuť ovsa je navíc tak nevýrazná, že v hotové sekané téměř zanikne. Sekaná k tomu díky celozrnným vločkám dostane i trochu vlákniny.
Ovesné vločky mívá většina domácností ve spíži, a tak poslouží i ve chvíli, kdy dojde starý rohlík. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Jemné vločky, nebo klasické?
Nejlépe poslouží jemné ovesné vločky, které se v mletém mase snadno rozptýlí. Klasické vločky stačí na pár vteřin hodit do mixéru, jinak bude sekaná hrubší a víc „zrnitá“. Řezané ovesné zrno do sekané nepatří, protože za dobu pečení nezměkne a v hotovém jídle zůstane tvrdé.
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Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Druh vloček Hodí se do sekané? Proč Jemné ovesné vločky Ano, poslouží nejlépe V mletém mase se snadno rozptýlí Klasické vločky Ano, po pár vteřinách v mixéru Bez mixéru bude sekaná hrubší a víc „zrnitá“ Řezané ovesné zrno Ne Za dobu pečení nezměkne a v hotovém jídle zůstane tvrdé
Před přidáním do masa vločky ponořte v misce do mléka a dejte jim zhruba deset minut, aby změkly. Do hmoty pak putuje celý obsah misky, tedy i mléko, které v ní zbylo.
S vločkami nemusíte hned měnit celý osvědčený recept. Klidně začněte tím, že jimi nahradíte jen část strouhanky nebo pečiva, a podle výsledku pak poměr upravíte. Kdo má rád babiččinu klasiku, ten si tak na novinku zvykne postupně.
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Nabobtnalé vločky vmíchejte do masa spolu s vejcem, cibulí a kořením. S mícháním to ale nepřehánějte. Jakmile hmota drží pohromadě, ruce z mísy vytáhněte, protože dlouhé hnětení udělá ze sekané těžký a tuhý špalek.
Hmotu stačí promíchat jen do chvíle, kdy drží pohromadě, delší hnětení sekanou zbytečně zpevní. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Promíchanou hmotu nechte chvíli stát, než z ní začnete tvarovat šišku. Vločky za tu dobu pojmou zbytek vlhkosti a s masem se pevněji provážou. S krájením upečené sekané pár minut počkejte. Šťáva se mezitím rozloží po celé šišce a při krájení zůstane v plátcích.
Zdroje: https://www.jessicagavin.com/panade-the-secret-to-keeping-ground-meat-tender/, https://chowhound.com/1803298/oatmeal-in-meatloaf-dry, https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/jake-pojivo-pridat-do-sekane-aby-byla-stavnata/, https://magazin.recepty.cz/clanky/ovesne-vlocky-nepatri-jen-do-kase-tady-je-10-tipu-jak-tuhle-superpotravinu-vyuzit-naslano-i-nasladko-3002.html, https://www.theseasonedmom.com/meatloaf-recipe-oatmeal/, https://bittmanproject.com/recipe/oat-y-meatloaf-or-meatballs/, https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/co-pridat-do-sekane-aby-nebyla-sucha-rady-a-tipy/, https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/sekana-s-ovesnymi-vlockami-recept/