Talon Blue už létá. Hotový parťák perutí se z prototypu nestane přes noc

Americký YFQ-48A Talon Blue má za sebou první let, který potvrdil dodavatel jeho řídicích pohonů. Northrop Grumman ho vyvíjí jako autonomního partnera pilotovaných stíhaček. Zatím jde o vývojový stroj a slovo autonomie tu zahrnuje několik odlišných schopností.
Potvrzení přišlo z poněkud méně nápadné části leteckého průmyslu.
Skydweller Aero ve zprávě ze 6. října 2026 oznámil, že jeho systém VECTA při prvním letu Talonu Blue pracoval i během manévrů. Přesný den letu, jeho délku ani zkušební program zpráva neuvádí. Šestý říjen je tedy datum oznámení, nikoli doložené datum vzletu. Parťák má převzít část práce ve vzduchu
Pod zkratkou CCA, z anglického Collaborative Combat Aircraft, se skrývá bezpilotní bojový letoun určený ke spolupráci s dalšími stroji.
Americké letectvo (USAF) popisuje program jako cestu k cenově dostupným poloautonomním letounům, které doplní pilotovanou stíhací flotilu. Smyslem je rozšířit možnosti celé skupiny. Pilot tak má získat dalšího spolupracovníka ve vzduchu, ovšem s přesně vymezenými úkoly.
Northrop Grumman představuje Talon Blue jako součást vlastního projektu Talon financovaného firmou. USAF mu přidělilo označení YFQ-48A a ve svém oznámení z prosince 2025 o něm výslovně mluvilo jako o prototypu. Z označení ani z prvního letu proto ještě neplyne, že už běžné perutě dostávají hotový doprovodný letoun.
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Podobnou představu spolupráce rozvíjí také
Boeing s australským MQ-28 Ghost Bat, který je navržen pro působení s pilotovanými systémy. Jde o jiný letoun a jiný program. Širší evropské souvislosti jsme popsali v článku o německém výběru bezpilotního doprovodu stíhaček. U Talonu je nyní konkrétním novým milníkem potvrzený první let. Boeing MQ-28 je další cestou k bezpilotní spolupráci s pilotovanými stroji. Fotografie z Avalonu ilustruje širší vývoj této kategorie. HoHo3143 / Wikimedia / CC BY-SA 4.0 / zmenšeno Autonomie má tři různé vrstvy
Řízení letu zajišťuje, aby letoun provedl požadovaný pohyb. Palubní systém musí převést povely na odpovídající zásahy do řízení. Právě sem patří i pohony, které fyzicky pohybují řídicími plochami. Je to základ, bez kterého se stroj do dalšího úkolu vůbec nepustí.
Plnění mise řeší vyšší úroveň: jak vykonat zadaný úkol a reagovat v jeho mezích. Rozdíl dobře ukazuje popis softwaru pro řízení mise od Collins Aerospace. Výrobce mluví o plnění cílů v rámci pravidel určených operátorem a o přizpůsobování chování změněným podmínkám. Je to příklad principu z jiného řešení, nikoli doklad, že právě tento software používá Talon Blue.
Rozhodnutí použít zbraň tvoří samostatnou otázku. USAF při popisu programu CCA výslovně uvádí, že rozhodnutí o odpalu zůstává výhradně lidskému operátorovi. Samostatné provádění části úkolu se tedy může spojovat s lidským rozhodnutím o použití síly.
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Konkrétní příklad nabízí
zpráva letectva z 15. července 2026 o zkoušce YFQ-44A, jiného stroje CCA. Letoun při ní odpálil střelu AIM-120 proti digitálnímu cíli. USAF současně zdůraznilo lidské rozhodnutí o odpalu a provedení zbraňové sekvence v mezích určených pilotem. Výsledek této zkoušky nelze připisovat Talonu Blue.
Z porovnání těchto podkladů vychází užitečné pravidlo: u zprávy o autonomním stroji hledat zvlášť, kdo řídí pohyb, kdo zadává úkol a kdo rozhoduje o použití zbraně. Jedno slovo všechny tři odpovědi nezastoupí. Stejný rozdíl jsme rozebírali také u
bezosádkové přestavby tanku T-72. U amerického programu CCA má rozhodnutí o použití zbraně zůstat člověku. Ilustrační snímek zachycuje pilotovaný F-35C na letadlové lodi. 1st Lt. Charles Allen/Released / Wikimedia / CC0 / zmenšeno Za chytrým softwarem pracují skutečné pohony
Technicky zajímavý je právě systém VECTA.
Skydweller ho popisuje jako soustavu elektromechanických pohonů primárního řízení se zdvojeným zálohováním. Vyzdvihuje kompaktní rozměry a vysoký výstupní točivý moment. Podle firmy šlo zároveň o první použití její technologie na proudovém letounu.
Elektromechanický pohon převádí elektricky řízený povel na mechanický pohyb. Zálohování se týká spolehlivosti této důležité části řízení. Rozsah samostatného rozhodování určuje jiná část systému. Skydweller v oznámení nepublikuje podrobné zapojení záloh ani chování při konkrétních poruchách, takže z něj nelze vyčíst přesnou odolnost celé soustavy.
Modulární konstrukce otevírá další vývoj
Northrop Grumman u Talonu Blue zdůrazňuje modulární výrobu, snížení počtu dílů a hmotnosti a možnost pružněji reagovat na požadavky zákazníků. To jsou podstatné cíle vývoje. Konkrétní cenu sériového stroje nebo délku výměny jednotlivých modulů však z této prezentace určit nelze.
U dalších zkoušek bude podstatné sledovat i práci lidské posádky. Způsob zadávání úkolů, srozumitelnost chování bezpilotního stroje a ověřená spolupráce ve skupině rozhodnou o tom, zda takový partner pilotovi skutečně pomůže. Právě tady se bude představa bezpilotního parťáka měnit v konkrétní provozní schopnost.