Otce, který byl po rozvodu nucen žít ve svém autě se svými dvěma dětmi, čekalo po sdílení příspěvku na Facebooku obrovské překvapení

Život rodině nepřál, a i když si to otec nikdy nedokázal představit, byl nucen s dětmi žít v autě. Přinutila je k tomu špatná finanční situace a bohužel neměli jinou možnost.
Špatná ekonomická situace ve světě bohužel dostává do finančních problémů čím dál více lidí. Spousta z nich se musela velmi uskromnit a ubrat z denních návyků, jako jsou třeba restaurace, kavárny, kadeřník nebo kosmetika. Ale ne jenom to, v poslední době jsou i ceny některých potravin tak vysoké, že si to někteří nemohou dovolit. Zvláště rodiny, které byly ve špatné situaci už předtím, nebo matky samoživitelky, pro něž je někdy opravdu těžké vyjít s penězi.
Špatná situace po rozvodu
Rodina Luciuse Allura se dostala do úzkých po rozvodu s matkou dětí. Ta se o ně odmítla starat a vyhodila muže i s dětmi. Byla bohužel velmi závislá na alkoholu a neuvědomovala si, co rodině provedla. Navíc se nenacházeli zrovna v příznivé finanční situaci. Jelikož rodina otce bydlela daleko, nezbylo mu nic jiného než se s dětmi přestěhovat na pár dní do auta i se všemi věcmi, které jim matka dala s sebou. Takže tam byli opravdu velmi stísnění a necítili se tam dobře.
Sdílení na sociálních sítích
Lucius Allure, který žil ve Washingtonu, D.C., ještě donedávna dokázal svým dvěma dětem zajistit dobrý život, ale čelil vážným problémům – došly mu všechny úspory a nakonec byl nucen žít se svými dětmi v autě. Byl z toho vážně unavený a styděl se za svou situaci, za kterou jeho děti nemohly. Nezbylo mu nic jiného než zatnout zuby a rozhodnout se požádat o pomoc ostatní. Dva dny poté, co rodina obývala auto, uveřejnil na sociální síti TikTok video s žádostí o pomoc.
Muž byl dojatý k slzám laskavostí lidí a silou sociálních sítí. Přišlo také něco, co absolutně nečekal. Po zveřejnění videa se zvedla obrovská vlna solidarity. Lidé mu začali hromadně nabízet pomoc v podobě krátkodobého azylu nebo například brigády na přivýdělek. Což ho velmi potěšilo a nabídek okamžitě využil, aby se on i jeho děti měli lépe. Také aby neměli vzpomínky na dětství z bydlení v autě. To mu koupil jeho otec, ale nikdy ho nenapadlo, že v něm jednou bude muset bydlet.
@luciusallure We did it!!! All because of YOU!!! We are so incredibly grateful for every single person who donated, shared our story, and supported us on this journey. Thanks to you, we’ve not only met but exceeded our GoFundMe goal, and we’re one step closer to getting a new home on wheels. We can’t even begin to express how much this means to us – each and every one of you has literally just changed our lives for the better. We couldn’t have done it without your help and kindness, and we’re so excited to start this new chapter of our lives. Thank you, thank you, thank you!!! #grateful #gofundme #familyinneed #homeonwheels #communitysupport #kindness #donate #hope @luciusallure ♬ Morning Moon – brd
Rodiny s dětmi na ulici
Takovéto krizové situace jsou v Americe celkem časté. Naštěstí v České republice nemůže žádné dítě skončit na ulici, vždy v tomto případě zasahuje sociálka a koná. Rodiny nebo převážně matky samoživitelky mohou využít azylové domy a zkusit se tam dát dohromady.
Starší muž konfrontuje matku samoživitelku v supermarketu. Ta poté kompletně změnila svůj život
Dále také jako charity fungují různé potravinové banky, které sbírají i hygienické pomůcky. Jsou však i charity s oblečením a další. Pokud vidíte někoho v tíživé situaci, je vždy dobré nabídnout mu pomocnou ruku – a určitě nemusí být jen ve formě finančních darů.
Zdroj: Twice
Článek Otec musel po rozvodu žít se svými dvěma dětmi v autě. Po sdílení na sociálních sítích ho potkala vlna solidarity pochází z webu Světkreativity.