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Otce, který byl po rozvodu nucen žít ve svém autě se svými dvěma dětmi, čekalo po sdílení příspěvku na Facebooku obrovské překvapení

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Dennívýzva
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Život rodině nepřál, a i když si to otec nikdy nedokázal představit, byl nucen s dětmi žít v autě. Přinutila je k tomu špatná finanční situace a bohužel neměli jinou možnost. Špatná ekonomická situace ve [...]...
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Zdroj: Fotografie: Joe Shlabotnik / Creative Commons / Attribution-Share Alike 4.0
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 27.10.2026 05:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Světkreativity

Nejde tu o suché návody, ale o sousedskou inspiraci podaná s nadhledem. Jednoho dne vás tu může zaujmout recept na rychlou cuketovou buchtu, druhý den vás zas pohltí příběh o ztraceném prstenu, který po patnácti letech překvapivě našli na farmě – a ještě si nad tím připijete čajem. Články...

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