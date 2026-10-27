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Meteorologové důrazně varují před blížící se studenou frontou: Nejvíce to odnesou tyto oblasti

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Začátek týdne nabídne slunce a příjemné teploty až 15 °C. Během druhé poloviny ale přijde citelné ochlazení.
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Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Magnific
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 27.10.2026 04:56

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Světkreativity

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