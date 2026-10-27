Meteorologové důrazně varují před blížící se studenou frontou: Nejvíce to odnesou tyto oblasti

Začátek týdne nabídne slunce a příjemné teploty až 15 °C. Během druhé poloviny ale přijde citelné ochlazení.
Po chladném a větrném závěru minulého týdne přinese začátek nového období příjemnější počasí. Pondělí a úterý nabídnou více slunečních paprsků a na některých místech se teploty dostanou až k 15 °C. Změna ale nebude mít dlouhého trvání. Už ve středu začne počasí ovlivňovat studená fronta, která přinese více oblačnosti i srážky. Ve druhé polovině týdne se citelně ochladí a na horách se postupně objeví smíšené nebo sněhové přeháňky.
Začátek týdne nabídne slunce, rána ale budou studená
Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu bude pondělí a úterý oproti předchozím dnům příjemnější. Oblačnosti bude méně, takže se častěji ukáže slunce. Především úterní ráno však může být velmi chladné. „Při malé oblačnosti může být úterní ráno mnohde studené, nejnižší teploty budou jen kolem 0 °C. Naopak v úterý den bude ještě poměrně teplo, maxima dosáhnou v Čechách ojediněle až na 15 °C,“ uvedli meteorologové. Rozdíly mezi ranními a odpoledními teplotami tak budou poměrně výrazné.
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Zlom v počasí nastane ve středu, kdy přes Česko začne postupovat studená fronta. Obloha se postupně zatáhne a místy se objeví déšť nebo přeháňky. Před příchodem fronty se ale ještě očekávají poměrně příjemné teploty. „Na studené frontě se místy objeví déšť nebo přeháňky. Před frontou budou středeční maxima mezi 10 a 15 °C. Ve druhé polovině příštího týdne k nám bude proudit chladnější a vlhčí vzduch od severu nebo severovýchodu,“ avizoval ČHMÚ. Teplé podzimní dny tak postupně vystřídá počasí, které už bude připomínat blížící se zimu.
Ve druhé polovině týdne bude převládat zatažená obloha a místy se objeví déšť nebo mrholení. Na horách se srážky postupně změní ve smíšené či sněhové. Ranní teploty se budou pohybovat mezi 5 a 0 °C, odpoledne pak vystoupají jen na 6 až 11 °C. Podle týdenního výhledu ČHMÚ bude ochlazování pokračovat a nejchladnější má být závěr týdne. O víkendu mohou ranní teploty klesnout až na −2 °C. Zatímco v nížinách se bude většinou jednat o deštivé a chladné počasí, na horách už se může objevit sněhová nadílka. Na SvětěKreativity.cz jsme připravili retro kvíz, až se třeba budete choulit doma v teple.
Zdroj: Autorský text redakce SvětKreativity.cz na základě veřejně dostupných informací z webu ČHMÚ, Facebook Český hydrometeorologický ústav
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