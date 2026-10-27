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Hradec se přidá k protestům za ČT a rozhlas. Lidé se sejdou v symbolických 16:36

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Na podporu veřejnoprávních médií se bude tento týden demonstrovat také v Hradci Králové. V úterý se sejdou studenti před filozofickou fakultou UHK, ve středu naváže shromáždění u Aldisu. Čas 16:36 odkazuje na sobotní ranní hlasování poslanců.
Hradec se přidá k protestům za ČT a rozhlas. Lidé se sejdou v symbolických 16:36

Hradec se přidá k protestům za ČT a rozhlas. Lidé se sejdou v symbolických 16:36

Zdroj: Markéta Hamerníková
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 27.10.2026 05:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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