Hradec se přidá k protestům za ČT a rozhlas. Lidé se sejdou v symbolických 16:36

Hradec se přidá k protestům za ČT a rozhlas. Lidé se sejdou v symbolických 16:36Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Hradec se přidá k protestům za ČT a rozhlas. Lidé se sejdou v symbolických 16:36Zdroj: Markéta Hamerníková
Článek byl publikován 27.10.2026 05:10
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Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...Všechny články tohoto autora →
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