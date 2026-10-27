Další trenérská výzva pro Saňáka? Zkušený kouč by se mohl stěhovat znovu do východních Čech

Další trenérská výzva pro Saňáka? Zkušený kouč by se mohl stěhovat znovu do východních ČechPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Další trenérská výzva pro Saňáka? Zkušený kouč by se mohl stěhovat znovu do východních ČechZdroj: Profimedia
Článek byl publikován 27.10.2026 05:00
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