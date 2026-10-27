Po posledních teplých dnech přijde zima a déšť. Proprší i příští týden

Všechno, co připomíná letní oblečení, už můžeme definitivně schovat. Přichází čas kapuc, teplých kalhot i deštníků. V plné síle se podzim projeví tento týden.
Noci budou studené
V noci na středu budou teploty velmi nízké. Pohybovat se budou od 4 do -1 °C, denní teploty se budou pohybovat nejčastěji do 8 °C. Podobně nízké teploty se pak vrátí ke konci týdne a v dalších prvních listopadových dnech. Meteorologové už dokonce vidí možnost brzkých letošních sněhových přeháněk i v nížinách, na to si však ještě týden nebo dva počkáme.
Na horách už sněhová pokrývka v pravidelných intervalech přichází, dít se to tak bude i v dalších dnech.
V úterý sluníčko a jasný den
V úterý si užijeme hezký slunečný den. Do práce klidně můžete jít ještě poněkud nalehko. Když se rozpustí ranní mlhy nebo nízká oblačnost, sluníčko ohřeje vzduch až na 13 °C. Deštníky můžete ještě nechat doma. Úterý bude jednoznačně nejhezčí den celého týdne.
Ve středu už začne pršet
Ve středu budou teploty nejvyšší z celého týdne. Na některých místech se budou šplhat až na 15 °C, zpočátku dne bude ještě polojasno. Tím ale hezké babí léto končí. Postupně se začne zatahovat a místy se vyskytnou přeháňky nebo slabý déšť. Déšť tedy nebude pocitově tak studený, jak by se mohlo zdát. Na dlouho dobu to ale mohou být vyšší teploty. K večeru se pak od západu bude oblačnost protrhávat a místy opět k večeru vykoukne jasná obloha.
Ani další dny si sluníčka moc neužijeme.
Po zbytek týdne podobné počasí
Do konce týdne nás čeká proměnlivé počasí, přičemž pršet by ojediněle mohlo ještě v severovýchodní části našeho území. V pátek a o víkendu se opět začne zatahovat a víkend předpokládáme deštivý, přičemž noční teploty začnou klesat znovu i lehce pod nulu. Na horách se budu víkendové srážky měnit na smíšené nebo sněhové.
Ale také v nížinách díky větru a nižším teplotám bude déšť výrazně nepříjemnější než byl v polovině týdne. Bude studený a sychravý a dá nám najevo, že podzim už definitivně přebírá vládu nad oblohou.
Denní teploty začnou pomalu klesat, přičemž počátkem příštího týdne se budou maxima pohybovat kolem 10 °C. Paradoxně tak deštivý střed týdne bude patřit k nejteplejšímu období.
Příští týden proprší
Předpověď meteopressu uvádí od 4. listopadu delší několikadenní deštivé období, kdy teploty nevystoupí nad 10 až 12 °C.
Jak budou teploty klesat, můžete sledovat na tomto radaru:
Zdroje článku: chmi.cz, windy.com, meteopress.cz, nespechej.cz
Autor článku: Renata Petříčková