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Letadlová loď dostala gumovou palubu. Proudový letoun na ní přistával na břiše

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Sea Vampire v roce 1948 přistával na HMS Warrior se zataženým podvozkem. Pružná paluba měla odlehčit budoucí letouny, přidávala však nároky na jejich obsluhu.
Jednomístný Sea Vampire LZ551/G v muzeu s vysunutým podvozkem a záchytným hákem

Jednomístný Sea Vampire LZ551/G v muzeu s vysunutým podvozkem a záchytným hákem

Zdroj: Alan Wilson / Wikimedia / CC BY-SA 2.0 / zmenšeno
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 14.10.2026 18:12

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

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