Zimní nastavení plastových oken vám ušetří tisíce korun: Zvládnete to bez pomoci doslova za 1 minutu

Chlad kolem oken může zvyšovat náklady na vytápění. Jednoduchá kontrola přítlaku a těsnění vám pomůže odhalit problém.
Cítíte kolem oken chlad, i když doma topíte? Na vině může být špatně nastavený přítlak, kvůli kterému křídlo nedoléhá dostatečně těsně k rámu. U některých plastových oken
lze tento problém vyřešit jednoduchým seřízením. Takzvaný zimní režim ale není dostupný u všech typů a rozhodně vždy neplatí, že čím větší přítlak, tím lépe. Než se pustíte do úprav, vyplatí se ověřit, jestli okno opravdu netěsní a jaký postup doporučuje jeho výrobce. Jak poznat, že okno potřebuje seřídit
Přítlak určuje, jak silně zavřené okno doléhá k rámu a těsnění, vysvětluje Selectra. U některých typů kování ho lze upravit pomocí malých kovových čepů na hraně křídla. Nejprve můžete vyzkoušet jednoduchý test s papírem: vložte proužek
mezi rám a křídlo, okno zavřete a papír opatrně vytáhněte. Pokud někde drží výrazně méně než jinde, může být přítlak v daném místě slabší. Jde však pouze o orientační zkoušku. Než začnete čepy otáčet, zjistěte značku a typ kování a najděte si správný návod. Podle něj pak případně použijte vhodný klíč a přítlak upravujte opatrně.
Meteorologové zveřejnili předpověď až do poloviny listopadu: Počasí se již brzy změní k nepoznání
Nastavit okno na maximální přítlak není dobrý nápad. Přílišné utažení může namáhat těsnění i kování a způsobit, že se okno bude hůře zavírat. Pokud klika začne jít ztuha nebo křídlo drhne, vraťte čep do původní polohy.
Před úpravou si ji můžete vyfotit, abyste měli přehled o původním nastavení. Před zimou se vyplatí zkontrolovat i stav těsnění, které by nemělo být popraskané ani ztvrdlé. Kování můžete podle pokynů výrobce promazat a nezapomeňte ani na odvodňovací otvory ve spodní části rámu, které je potřeba udržovat čisté, radí web OKNA.
VIDEO
Ani dobře seřízená okna ale nezaručí, že se doma nebudou srážet kapky vody. Zamlžování skel mnohdy souvisí s vysokou vlhkostí v místnosti a chladným povrchem okna. Vlhkost vzniká třeba při vaření, sprchování nebo
sušení prádla a pokud se jí nezbavíte, může přispívat ke vzniku plísní. V zimě je proto vhodné větrat několikrát denně krátce a intenzivně, tedy otevřít okno dokořán na pár minut. Vzduch se rychle vymění, zatímco stěny a nábytek se nestihnou výrazně ochladit. Na SvětěKreativity.cz jsme také psali, v kolik hodin je dobré přestat pít kávu.
Zdroj: Autorský text redakce SvětKreativity.cz na základě veřejně dostupných informací z webu
OKNA, Selectra, YouTube UnzipSolutions
Článek
Zimní nastavení plastových oken může člověku ušetřit spoustu peněz: Přepnutí zabere jen pár minut pochází z webu Světkreativity.