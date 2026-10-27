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163 mrtvých v plamenech. Posádku zaměstnala rozbitá žárovka. Nikdo si nevšiml, že letadlo míří do země

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Na palubě bylo 176 lidí. Podvozek fungoval. Žárovka, která nesvítila, stačila k tomu, aby celý kokpit přestal hlídat letovou dráhu.
163 mrtvých v plamenech. Posádku zaměstnala rozbitá žárovka. Nikdo si nevšiml, že letadlo míří do země

163 mrtvých v plamenech. Posádku zaměstnala rozbitá žárovka. Nikdo si nevšiml, že letadlo míří do země

Zdroj: Anynobody - licence CC BY-SA 4.0
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 27.10.2026 05:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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