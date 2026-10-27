Kdo má v kredenci tuhle skleněnou máslenku po babičce, ať ji nevyhazuje, sběratelé za ni platí i 8 000 Kč

Stačí obyčejná UV svítilna, jakou se v obchodech kontrolují bankovky, a pár minut v zatemněné kuchyni. Když se máslenka z kredence pod jejím světlem rozzáří jasně zelenou barvou, máte doma kus, po kterém sběratelé pátrají. A ceny, které za něj padají, dokážou překvapit.
Zelená záře prozradí uran
Celé tajemství se skrývá ve sklovině. Skláři do ní kdysi přimíchávali sloučeniny uranu, obvykle v množství od desetiny procenta do dvou procent hmotnosti. Hotový kus je díky tomu už za denního světla nápadně žlutý nebo zelenkavý. Pod ultrafialovým zářením pak svítí, jako by v něm někdo rozsvítil malou lampičku.
Domácí zkouška zabere chvilku:
Sežeňte UV svítilnu, nejspolehlivější jsou typy s vlnovou délkou 365 nanometrů. Zhasněte, zatáhněte závěsy a máslenku si postavte na stůl. Posviťte na ni zblízka a pro srovnání i na obyčejnou sklenici z kuchyně. Uranové sklo se rozsvítí zeleně, kdežto běžná sklenice zůstane tmavá. Přečtěte si také: Češi si krkovičku v troubě často vysuší. Stačí ji na plechu obložit těmito 6 surovinami
Žluté nebo zelené sklo, které pod lampou zůstane bez reakce, bývá obarvené jinými látkami a uran v něm nejspíš není.
Za kolik se taková máslenka prodává
Starý uranový kus z přelomu 19. a 20. století patří mezi sběrateli do vyšší ligy. Na mezinárodním starožitnickém portálu 1stDibs se nyní nabízí máslenka z uranového skla vyrobená kolem roku 1900 ve Francii, kterou prodejce připisuje sklárně Portieux Vallerysthal. Měří 10 centimetrů na výšku a 17 na šířku. Po slevě vyjde zhruba na 400 dolarů, tedy přibližně 8 700 korun, a v plné ceně by stála kolem 10 900 korun.
Sběratelé obecně dávají přednost starší výrobě a kusy z doby před 20. léty 20. století se prodávají dráž než novější. Síla záře záleží na množství uranu ve sklovině a některé historické kusy ho obsahují mnohem víc než běžná výroba. V Británii a Americe se průsvitnému žlutozelenému uranovému sklu říká
vaseline glass, protože odstínem připomínalo nažloutlou vazelínu, jak se prodávala v 19. století. Nejvíc v módě bylo zhruba mezi lety 1880 a 1920.
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Uranem barvili sklovinu skláři v českých zemích už ve 30. letech 19. století a u nás se tímto způsobem barví dodnes, celkem zhruba dvě stě let. V prvních desetiletích šlo o drahý luxus pro movitější zákazníky. Ve větší míře se zářivé sklo dostávalo do obyčejných domácností od 80. let 19. století, kdy ho sklárny začaly hromadně lisovat do forem a levnější nádobí pro každodenní stůl si mohla dovolit i běžná rodina. Právě proto se dnes nachází v tolika kredencích po prarodičích.
Levnější lisované uranové sklo se od konce 19. století dostalo do běžných rodin, a proto dnes zůstává v mnoha kredencích po prarodičích. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Kdo by chtěl vidět, jak takové sklo vypadá v celé kráse, může zajet do Pavilonu skla v Klatovech. Výstava o dvousetleté tradici uranového skla u nás tam potrvá do 8. února 2027.
Každý kaz ubírá na ceně
Kupce zajímá hlavně stav. Odštípnutá hrana, vlasová prasklina nebo stopy po slepení cenu citelně stáhnou dolů, a na lesklém skle se přitom snadno přehlédnou. Před prodejem si proto máslenku prohlédněte proti oknu a pomalu s ní otáčejte.
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Výš stojí také kusy, které se dochovaly celé, tedy podnos i víko z jedné sady. Svou roli hraje i vzácný tvar či vzor a jméno výrobce. Pokud vaše máslenka pod UV lampou opravdu svítí, nechte si její cenu odhadnout v aukční síni nebo ve starožitnictví, které se starým sklem obchoduje.
Co rozhoduje o ceně, přehledně shrnuje následující tabulka:
Co sledovat Co sběratelé cení nejvíc Stáří Výroba z 19. a začátku 20. století Stav Žádné odštípnutí, prasklina ani oprava Úplnost Podnos i víko z jedné sady Výrobce a vzor Známá sklárna, neobvyklý tvar nebo vzor Na máslo raději jinou nádobu
Uranové sklo je slabě radioaktivní a citlivý měřicí přístroj to zachytí. U předmětů z domácností je ale záření tak slabé, že kus vystavený ve vitríně zdraví neohrožuje. Na jídlo a pití ho přesto raději nepoužívejte, protože kyselé potraviny by z něj mohly vyluhovat nepatrné množství uranu. Babiččina zářivá máslenka tak nejlépe poslouží jako ozdoba kredence nebo jako kousek, který udělá radost sběrateli.
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Zdroje: https://www.1stdibs.com/de/m%C3%B6bel/serviergeschirr-keramik-silber-und-glas/glaswaren/butterdose-uranglas-blumenkohlbeh%C3%A4lter-m%C3%B6glich-portieux-vallerysthal/id-f_45264122, https://cs.wikipedia.org/wiki/Uranov%C3%A9_sklo, https://www.newstream.cz/enjoy/obrazem-sklo-s-uranem-fascinuje-uz-200-let-klatovy-ukazou-jeho-zarivou-krasu, https://www.centrum.cz/clanek/kdo-ma-v-kredenci-sklenenou-misu-s-brusem-po-prarodicich-drzi-poklad-sberatele-plati-az-120-000-kc-297059, https://appraisily.com/articles/how-to-identify-vaseline-glass/