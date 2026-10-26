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Sověti svou novou zbraň tajili i před vlastními vojáky. Kaťuša vezla nálož na sebezničení

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Když v létě 1941 sovětské raketomety BM-13 poprvé zasypaly německé kolony deštěm ohně, nepřítel propadl panice. Rudá armáda novou zbraň střežila tak fanaticky, že posádky musely své stroje v případě obklíčení vyhodit do povětří. Když 21. června 1941 podepsal Josif Stalin příkaz k zahájení sériové…
Sovětský raketomet BM-13 Kaťuša s odpalovacími ližinami na nákladním podvozku.

Sovětský raketomet BM-13 Kaťuša s odpalovacími ližinami na nákladním podvozku.

Zdroj: Alexxx1979 / Wikimedia Commons, licence CC BY-SA 4.0
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 26.10.2026 21:03

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

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