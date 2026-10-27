Kvůli ČT to na Staroměstském náměstí pěkně vřelo: Do veřejného sporu se zapletla řada známých celebrit

KOMENTÁŘ / Staroměstské náměstí tentokrát patřilo demonstraci za veřejnoprávní média. Vedle občanských iniciativ dorazili také známí herci a herečky.
Svoboda médií je jednou z věcí, které si začneme skutečně vážit až ve chvíli, kdy se objeví obavy o její omezení. Do té doby ji můžeme brát za samozřejmost. V tom však spočívá její největší riziko. Podle nás v redakci In-Lifestyle.cz by nezávislost veřejnoprávních médií neměla být předmětem politických bojů ani otázkou toho, která strana je zrovna u moci. Jde o princip, který se týká nás všech. A pokud chceme žít ve společnosti, kde si lidé mohou vytvářet vlastní názory na základě svobodně dostupných informací, měli bychom se o něj zajímat dřív, než bude pozdě.
Nezávislá média nejsou výsadou novinářů
Na Staroměstském náměstí se konala demonstrace proti zrušení koncesionářských poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas a změně jejich financování. Šlo především o otázku, nakolik mohou být veřejnoprávní média nezávislá, pokud budou finančně závislá na státním rozpočtu. Z celebrit tam byl třeba Ivan Trojan a jeho syn Josef, Jitka Čvančarová nebo Igor Orozovič.
Kolikrát se může zdát, že debata o veřejnoprávních médiích je záležitostí spíš novinářů, politiků a lidí, kteří se o dění ve společnosti aktivně zajímají. Ve skutečnosti se ale týká každého z nás. Média veřejné služby mají poskytovat informace, kontrolovat moc a dávat prostor různým pohledům na svět. Jejich úkolem není dělat radost vládě ani opozici, ale sloužit veřejnosti, tedy nám.
Petr Štěpánek má dost českého „brblání“: Lidé si prý neváží toho, co mají a zmínil Indii
Ostatně proto je za nás nebezpečné, když se nezávislost médií začne posuzovat jen dle toho, jestli jejich obsah vyhovuje konkrétním politikům. Věcná kritika novinářů je samozřejmě žádoucí a žádná redakce by vůči ní neměla být imunní. Jiná situace nastává ve chvíli, kdy se z jednotlivých výhrad stává argument pro změny, které mohou nezávislost médií oslabit.
Tehdy je důležité posuzovat nejen deklarované cíle, ale také možné důsledky navrhovaných kroků. Člověk třeba nesouhlasí s každým pořadem, moderátorem nebo odvysílaným názorem. To ale neznamená, že bychom měli zpochybňovat smysl instituce, která má fungovat ve veřejném zájmu, ne dle momentálních politických potřeb.
Proč je důležité, když se ozvou i známé osobnosti
Jakmile na podobná témata upozorňují herci a další známé osobnosti, může to být pro některé impulsem. Ne proto, že by jejich názory měly automaticky větší hodnotu než názory ostatních lidí, ale přece jen dokážou do debaty přitáhnout i lidi, kteří politiku a média nesledují den co den. Zároveň si ale nemyslíme, že by se ochrana svobody médií měla stát výhradně úkolem celebrit. Jejich hlas může být slyšet víc, skutečná odpovědnost však leží na celé společnosti.
Nestačí se spoléhat na to, že se vždy najde někdo známý, kdo za nás upozorní na problém. Pokud nám na nezávislosti médií záleží, měli bychom se o ni zajímat sami, ověřovat si informace a nebát se vyjádřit vlastní názor. A už vůbec bychom neměli automaticky odmítat nějaké stanovisko jen proto, že ho zastává člověk, se kterým se jinak neshodneme. Podpora demokratických principů nemá být soutěží v popularitě ani testem politické příslušnosti.
Demokracie nekončí volbami
Jedním z nejčastějších omylů bývá představa, že občanská odpovědnost končí ve chvíli, kdy vhodíme hlasovací lístek do urny. Je totiž důležité sledovat i to, jak zvolení politici se svou mocí nakládají, a ozvat se, když máme pocit, že překračují hranice, které by měly zůstat zachovány. Demonstrace samozřejmě nezaručí změnu. Politici mohou kritiku vyslechnout, ignorovat, nebo ji dokonce využít k dalším sporům. Přesto mají veřejné protesty smysl. Ukazují, že lidé nejsou lhostejní a že rozhodnutí mocných nejsou automaticky přijímána bez výhrad.
Veřejnoprávní média nejsou dokonalá a jejich hospodaření i práce mají být pod veřejnou kontrolou. Právě proto potřebujeme otevřenou kritiku, transparentní pravidla a kontrolní mechanismy, které platí bez ohledu na to, kdo je zrovna u moci. Kontrola totiž nemá být nástrojem, jak si média podřídit, ale způsobem, jak zajistit, aby skutečně sloužila veřejnosti.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Kvůli ČT to na Staroměstském náměstí pěkně vřelo: Na následky, které hrozí, upozorňuje řada celebrit byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.