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Stavba nové koncertní haly v Ostravě se komplikuje. Úřad nařídil zastavit část prací

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Stavba nové koncertní haly v Ostravě za čtyři miliardy korun se komplikuje, stavební úřad nařídil zastavit část vybraných stavebních a montážních prací v historické budově kulturního domu, na kterou má nová koncertní hala navázat.
Nová koncertní hala v Ostravě

Nová koncertní hala v Ostravě

Zdroj: Ostravská Drbna
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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