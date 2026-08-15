Stavba nové koncertní haly v Ostravě se komplikuje. Úřad nařídil zastavit část prací

Stavba nové koncertní haly v Ostravě se komplikuje. Úřad nařídil zastavit část pracíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Nová koncertní hala v Ostravě
Dálnici D1 u Klimkovic ve směru na Brno zablokovala dnes po poledni nehoda tří aut. Lehce se při ní zranilo...
Od včerejšího večera až do dnešního poledne hasiči zasahovali u požáru rozsáhlého hnojiště ve Stěbořicích...
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Pěší i cyklisté už mohou opět využívat lávku přes řeku Morávku, která spojuje Dobrou a Skalici. Na...
Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...Všechny články tohoto autora →