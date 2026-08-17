Jsem servírka a řeknu vám, kdo jsou nejhorší zákazníci. Prozradí je jediná věta

Když jsem před pěti lety nastoupila do kavárny v centru Prahy, myslela jsem si, že nejhorší budou arogantní businessmani nebo opilí turisté. Mýlila jsem se. Ti nejhorší jsou jedinci, co vypadají naprosto nenápadně.
Přijdou kolem desáté dopoledne, většinou s batohem a notebookem pod paží. Usadí se k nejlepšímu stolu – u okna, u zásuvky, ideálně v rohu. A pak to přijde.
„Presso, sklenici vody a heslo k wi-fi prosím.“
V tu chvíli vím, že přišel kancelářský upír. Tak jim říkáme mezi sebou. Lidé, kteří si z naší kavárny udělají pracovnu na celý den.
Tři hodiny u jedné kávy
První hodinu to ještě jde. Sedí, pracuje, občas se napije. Ale pak začíná problém. Kolem poledne se začíná tvořit fronta u vchodu. Lidé čekají na volný stůl, protože chtějí něco k jídlu. A on tam pořád sedí. Presso dávno dopité, sklenice prázdná už hodinu.
Zkouším se ho slušně zeptat, jestli si nedá ještě něco. Ani nezvedne hlavu od monitoru.
„Ne, díky, jsem v pohodě,“ odsekne mi, aniž by přerušil psaní.
V pohodě. On je v pohodě. Já vidím čtyři lidi venku, jak se dívají sklem dovnitř a odcházejí jinam. To je ztráta minimálně tisíc korun za hodinu. Kvůli jednomu pressu za šedesát.
Rozložená kancelář
Ale to není všechno. Stůl se mu postupně změní v pracovní stanici. Notebook, myš, nabíječka, sešity, pero, mobil, sluchátka. Zabírá místo pro čtyři lidi.
Jednou jsem viděla chlapa, který si rozbalil celý piknik. Bagetu, jablko, jogurt. Všechno z tašky. Objednal si jedno presso a pak tam jedl vlastní jídlo. Když jsem mu jemně naznačila, že se tohle v kavárně nedělá, podíval se na mě, jako bych omezovala jeho základní svobody.
„Ale já jsem si u vás kafe dal,“ řekl naprosto vážně.
Moment, kdy jsem to pochopila
Zlom nastal loni v létě. Měli jsme hrozné vedro, klimatizace na plný výkon, kavárna narvaná. A on tam seděl. Stejný chlapík jako vždycky – presso, voda, wi-fi. Už třetí hodinu.
Venku fronta. Mladá maminka s kočárkem, starší pár, co si chtěl dát dort. Všichni odešli. A mně došlo, že tohle není jenom o penězích. Je to o respektu.
Kavárna není coworkingové centrum. Není to knihovna. Je to místo, kde se prodává zážitek, atmosféra, servis. A tihle lidé to berou jako samozřejmost, kterou si můžou koupit za cenu jednoho espressa.
Šla jsem za vedoucí. Řekla jsem jí, že takhle to dál nejde. Že musíme něco změnit.
Co jsme udělali
Začali jsme jemně. Nápis na dveřích: „Vážení hosté, v době obědového provozu (11:30-14:00) prosíme o uvolnění stolů po 90 minutách.“ Nepomohlo. Nikdo si toho nevšímal.
Pak jsme zkusili časový limit wi-fi – hodina zdarma, pak se musíte znovu přihlásit s novým kódem. Ten dostanete jen s další objednávkou. Začalo to fungovat. Část lidí odešla. Jiní si objednali aspoň limonádu nebo croissant.
Ale pořád tam byli zarputilci. Ti, co si přinesli vlastní hotspot. Ti, co nepotřebovali internet, prostě tam chtěli sedět zadarmo v teple a s elektřinou.
Nakonec jsme zavedli minimální útratu. Sto padesát korun na osobu, pokud sedíte déle než hodinu. Vyvěsili jsme to na viditelné místo. A pak to začalo.
Reakce, které mě šokovaly
Lidi se zlobili. Psali negativní recenze na Google. Jeden chlapík mi vyčítal, že „kavárna má přece sloužit lidem, ne vydělávání peněz“. Přemýšlela jsem nad tím celý večer.
Kavárna má sloužit lidem. Ano. Ale všem lidem. Ne jenom těm, co chtějí levný pronájem kanceláře. Taky těm, co si chtějí sednout na kafe s kamarádkou. Těm, co mají na oběd půl hodiny a potřebují rychle najít místo, aby mohli slupnout sendvič. Těm, co si chtějí užít atmosféru, ne ji vysát.
Uvědomila jsem si, že nejde o to být zlá. Jde o to být férová. K zákazníkům, kteří respektují provoz. K majitelům, kteří platí nájem. A taky k nám, servírkám, co musíme odmítat lidi u dveří, protože všechna místa blokují laptop-squatteři.
Co jsem se naučila
Dneska poznám problémového hosta na dálku. Není to o tom, jak vypadá nebo co si objedná. Je to o postoji. O tom, jestli chápe, že kavárna je byznys, ne veřejná služba.
Normální host se zeptá: „Můžu tady chvíli popracovat?“ Kancelářský upír to bere jako právo.
Normální host si po dvou hodinách objedná něco dalšího nebo se zeptá, jestli nevadí, že tam ještě sedí. Upír ani nezvedne hlavu.
A ta věta – presso, voda, wi-fi – to je přesně ono. Není v ní prosba. Není v ní respekt. Je v ní jenom očekávání, že svět se přizpůsobí jemu.
Možná to zní tvrdě. Možná si teď někdo řekne, že jsem nesympatická servírka, co nesnáší lidi s notebooky. Ale není to pravda. Mám ráda hosty, co u nás pracují. Mám ráda studenty, co se tu učí. Mám ráda lidi, co si u nás čtou knihu.
Nemám ráda ty, co berou a nedávají. Co chtějí maximum za minimum. Co si myslí, že presso za šedesát korun je permanentka na celý den.
Od té doby, co máme jasná pravidla, je v kavárně lepší atmosféra. Víc místa, víc spokojených hostů, víc tržby. A paradoxně – víc lidí s notebooky. Těch slušných. Těch, co si dají dvě kafe, objednají si oběd, nechají slušné spropitné a poděkují.
Ti druzí odešli jinam. A upřímně? Nikomu nechybí.
pozn. redakce: Tento příběh vychází ze skutečné události. Použité fotografie a videa mají pouze ilustrační charakter. Zažili jste něco podobného? Pošlete nám prosím svůj příběh do redakce.
Zdroje článku: nespechej.cz
Autor článku: Anna Marková