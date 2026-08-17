Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
5 min

Jsem servírka a řeknu vám, kdo jsou nejhorší zákazníci. Prozradí je jediná věta

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Pracuji v kavárně už pátým rokem a naučila jsem se poznat problémové hosty dřív, než si vůbec sednou. Existuje totiž jeden typ zákazníka, který dokáže zničit celou směnu. A pozná se hned po první větě.
Jsem servírka a řeknu vám, kdo jsou nejhorší zákazníci. Prozradí je jediná věta

Jsem servírka a řeknu vám, kdo jsou nejhorší zákazníci. Prozradí je jediná věta

Zdroj: Unsplash
Reklama
Další články z NESPECHEJ.cz
Nejsmutnější píseň světa nenazpíval člověk, ale pták. Moho hnědý vyhynul před 40 lety
Nejsmutnější píseň světa nenazpíval člověk, ale pták. Moho hnědý vyhynul před 40 lety
Kolik si vydělá kominík za jedinou topnou sezonu? Skutečný výdělek vám vyrazí dech
Kolik si vydělá kominík za jedinou topnou sezonu? Skutečný výdělek vám vyrazí dech

S příchodem chladných měsíců se v Česku rozjíždí neúprosný boj o volné termíny. Lidé jsou ochotni platit...

HOSPODSKÝ KVÍZ: Otestujte se na otázkách, které umí potrápit i pravidelné vítěze
HOSPODSKÝ KVÍZ: Otestujte se na otázkách, které umí potrápit i pravidelné vítěze

Připravte se na prověrku vašich vědomostí s naším hospodským kvízem. Deset otázek, které prověří vaši paměť...

Pod vojenskou základnou v Alabamě žije průsvitná ryba bez očí. Vědci tento druh dosud neznali
Pod vojenskou základnou v Alabamě žije průsvitná ryba bez očí. Vědci tento druh dosud neznali

Vědci objevili pod armádní základnou v Alabamě nový rod jeskynní ryby. Tvor bez zraku a pigmentace přežívá...

Solární panely překonány. Nová technologie vyrábí elektřinu z větru přímo na střeše
Solární panely překonány. Nová technologie vyrábí elektřinu z větru přímo na střeše

Představte si, že na střeše vaší haly stojí něco, co vypadá jako futuristická socha z leštěného kovu. Žádné...

Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

Všechny články tohoto autora →
NESPECHEJ.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.