Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Strouhaný tvarohový koláč s kakaovým těstem: Legendární hrnečková klasika, která zachutná celé rodině

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Vyzkoušejte vynikající strouhaný tvarohový koláč s kakaovým těstem! Tradiční a vláčný hrnečkový koláč s nadýchanou tvarohovou náplní upečete do 90 minut.
Obrázek k receptu na strouhaný koláč

Obrázek k receptu na strouhaný koláč

Zdroj: Foto: Cooky.cz, recept na strouhaný koláč
Reklama
Další články z Cooky.cz
Kynutý koláč z právě dozrávajících švestek: Švestkáč, který je u nás dávno jedním z nejoblíbenějších koláčů
Kynutý koláč z právě dozrávajících švestek: Švestkáč, který je u nás dávno jedním z nejoblíbenějších koláčů
Dezert s vůní kavárny a domácím srdcem: Nescafé řezy pro sladké odpoledne bez nudy
Dezert s vůní kavárny a domácím srdcem: Nescafé řezy pro sladké odpoledne bez nudy

Řezy Nescafé si pamatuji jako moučník, který se vytáhl na návštěvu a zmizel dřív, než se stihla uvařit...

Domácí cuketová Uncle Bens omáčka je skvělá zeleninová směs do sklenic pro celý rok
Domácí cuketová Uncle Bens omáčka je skvělá zeleninová směs do sklenic pro celý rok

Když se mi doma sejde víc cuket, než stihnu rozdat po rodině, přichází na řadu tahle domácí Uncle Ben’s...

Domácí pečené kuře s bůčkem v hlavní roli. Jídlo, ve kterém se šťáva nešetří a knedlík má co nasávat
Domácí pečené kuře s bůčkem v hlavní roli. Jídlo, ve kterém se šťáva nešetří a knedlík má co nasávat

Když chci uvařit poctivý nedělní oběd a nechce se mi dělat kachna, sahám po domácím kuřeti a malém kousku...

Znojemské okurky v nálevu vonícím koprem a česnekem: Recept, který má dlouhou tradici
Znojemské okurky v nálevu vonícím koprem a česnekem: Recept, který má dlouhou tradici

Znojemské okurky jsou klasika české spíže, která si drží místo na polici už přes 150 let. Tenhle recept vám...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

Všechny články tohoto autora →
Cooky.cz
Další články z kategorie Jídlo a vaření
Zobrazit více
LifestyleJídlo a vaření
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.