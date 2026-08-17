Strouhaný tvarohový koláč s kakaovým těstem: Legendární hrnečková klasika, která zachutná celé rodině

Pamatuji si, jak jsem na tento recept poprvé narazila ve skupince na internetu a okamžitě se rozhodla ho vyzkoušet. Výsledek mě
naprosto nadchl, protože je neuvěřitelně úžasný, vláčný a má dokonalý poměr křupavého koláč a jemné kakaového korpusu nadýchané náplně. Temné kakaové těsto v kombinaci se sněhově bílým tvarem navíc na talíři vypadá přímo fantasticky. Od té doby se u nás peče pravidelně a mizí z plechu doslova světelnou rychlostí.
Tajemství dokonalé struktury spočívá v rozdělení těsta
na dvě části, z nichž jednu necháte zpevnit v mrazáku, aby se pak krásně strouhala nahrubo přímo na tvarohovou vrstvu. Díky vyšlehanému sněhu z bílků a špetce pudinkového prášku je lehoučká jako obláček a během pečení tvarohová náplň krásně drží tvar.
Můj tip zní: Těsto určené na strouhání dejte do mrazáku opravdu poctivě alespoň na 30 minut, protože čím zpevněnější bude, tím snáze a rovnoměrněji ho nahrubo nastrouháte po celé ploše náplně, aniž by se vám lepilo na struhadlo. Recept na hrnečkový strouhaný kakaovo-tvarohový koláč na plech
Celkový čas přípravy koláče: 90 minut Ingredience potřebné k přípravě
Kakaové těsto: 250 g změklého másla 400 g hladké mouky 4 lžíce kakaa 1 prášek do pečiva 1 žloutek 4 lžíce mléka
Tvarohová náplň: 750 g polotučného tvarohu 200 g moučkového cukru 1 vanilkový cukr 1 žloutek 1 lžíce vanilkového pudinku (sypkého prášku) 2 bílky Postup při přípravě tvarohového koláče ze strouhaného těsta
1. Změklé
máslo smíchejte v kuchyňském robotu s hnětacím hákem s hladkou moukou, kakaem, práškem do pečiva a žloutkem.
2. Podle potřeby přilijte
mléko a rychle vypracujte hladké, kompaktní a nelepivé těsto.
3. Hotové těsto rozdělejte na dvě stejné poloviny a každou zvlášť zabalte do potravinářské fólie.
4. Jednu polovinu těsta uložte do ledničky a druhou polovinu vložte na
30 minut do mrazáku.
5. Mezitím z
bílků vyšlehejte v čisté míse tuhý sníh.
6.
Polotučný tvaroh smíchejte v míse s moučkovým cukrem, vanilkovým cukrem, žloutkem a vanilkovým pudinkem v prášku do hladkého krému.
7. Do připraveného tvarohového krému nakonec velmi lehce a opatrně vmíchejte vyšlehaný sníh z bílků.
8. Těsto vytažené z ledničky rozválejte mezi dvěma archy pečicího papíru na tenkou obdélníkovou placku a rozložte ji na plech vyložený pečicím papírem.
9. Na rozválené těsto rovnoměrně rozetřete připravenou nadýchanou tvarohovou náplň.
10. Z mrazáku vytáhněte zpevněnou druhou polovinu těsta a nastrouhejte ji nahrubo na struhadle přímo na tvarohovou náplň, rovnoměrně po celé ploše.
11. Plech vložte do trouby vyhřáté na 170 stupňů a pečte přibližně
40 minut.
12. Po upečení nechte koláč zcela vychladnout, lehce jej poprašte moučkovým cukrem a nakrájejte na jednotlivé porce.
Foto: Cooky.cz, Na strouhaný koláč lze použít i polevu Tipy redakce: Pro dosažení nejlepší chuti a vláčnosti použijte tvaroh ve kostce, který v sobě nemá příliš mnoho nadbytečné vody. Spodní plát těsta rozvalujte rovnou na pečicím papíru, ušetříte si tím náročné přenášení tenkého těsta na plech. Do tvarohové náplně můžete pro svěžejší chuť přistrouhat trochu čerstvé citrónové kůry z chemicky neošetřeného citrónu. Při strouhání těsta z mrazáku postupujte rychle, aby vám teplota rukou těsto zbytečně nerozpouštěla. Koláč krájejte až po úplném vychladnutí, aby se tvarohová vrstva zpevnila a řezy zůstaly krásně čisté.
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