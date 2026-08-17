12 - 3(2x - 4) + 4(x + 1) - (5x - 7) = 5x + 10: Nenápadný příklad, u kterého rozhodují maličkostiPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
12 - 3(2x - 4) + 4(x + 1) - (5x - 7) = 5x + 10: Nenápadný příklad, u kterého rozhodují maličkosti
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