O pár let mladší můžete vypadat i bez množství drahých kosmetických produktů. Stačí na to jít správným způsobem

Trend skip-care nevznikl pouze z lenosti, ale z únavy z nekonečného vrstvení sér, esencí a krémů, které zaplnily koupelnové poličky i instagramové feedy. Nejen mladé
Korejky, které dřív nadšeně ukazovaly své více než desetikrokové rituály, říkají, že na ně už jednoduše nemají čas ani energii a že všeho moc škodí.
Namísto toho
přichází „skinimalism“: chytré zredukování péče na několik multifunkčních produktů, které čistí, hydratují a chrání bez zbytečných dalších kroků. Jde prakticky o návrat k principu méně je více – ale lépe. Klíčový zde není počet kroků, ale účinné složky a pravidelnost, která musí být poctivě dodržována každý den. Foto: Unsplash / H&CO Foto: Unsplash / Sunny Ng Minimalistická rutina v praxi
Typická skip-care rutina už nepočítá kroky, ale spíš se zaměřuje na to nejdůležitější, a to je čistá, hydratovaná a chráněná
pleť. Ráno stačí jemné čištění (u suché pleti klidně jen voda), jeden multifunkční hydratační krok a SPF (opalovací krém). Večer je pak klíčové důkladné odlíčení a čištění a jeden další produkt, například sérum nebo krém s aktivními látkami, které pracují přes noc.
ČTĚTE TAKÉ: Korejský chirurg odhalil potraviny, které negativně ovlivňují vzhled. Většinu z nich máte doma v lednici i vy
Výsledkem je pak rutina pouze o třech až čtyřech krocích, která se dá zvládnout v několika minutách, a přitom stále chrání kožní bariéru a dlouhodobé zdraví pleti. Multifunkční séra a krémy v sobě totiž často kombinují hydrataci, zklidnění, anti-aging efekt i podporu kožní bariéry, takže nahrazují hned několik někdejších „must-have“ produktů.
Benefity: peněženka, pleť i planeta
Skip-care se zároveň staví proti nadměrné spotřebě v kosmetickém odvětví. Méně lahviček znamená méně obalů, méně škodlivin v životním prostředí a menší uhlíkovou stopu spojenou s výrobou a distribucí produktů. Zjednodušená rutina také pomůže vyvrátit představu, že potřebujeme všechny ty trendy krémy a jednorázové produkty, které nám neustále vnucují celebrity, televize nebo reklamy na sociálních sítích.
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Jižní Korea se stala velmocí krásy bez skalpelu. Nestandardní procedury přitahují lidi z celého světa jako magnet Foto: Unsplash / Zhang Ziyu Foto: Unsplash / Rina Kemppainen
Z pohledu pleti přináší zjednodušení menší riziko podráždění, méně mixování aktivních látek, které se navzájem ruší nebo dráždí, a větší šanci opravdu poznat, co nám funguje. A samozřejmě také místo na umyvadle, méně impulzivního nakupování a výraznou finanční úsporu, protože jeden kvalitní produkt nahradí tři průměrné.
Skip-care jako lifestyle
Trend skip-care také dobře zapadá do širšího kulturního hnutí: například úklid podle
Marie Kondo, jednoduchý šatník, udržitelná móda, mindfulness – to vše podporuje myšlenku, že život s menším počtem věcí může být klidnější a vědomější. Když se minimalistický přístup přenese i do koupelny, vzniká nová představa K-beauty. Místo dokonalé estetické poličky plné produktů se cení uvědomělý výběr několika funkčních kousků, které používáme dlouhodobě a s respektem k pleti, prostředí i k peněžence. Foto: Unsplash / Ryoo Geon Uk Zdroje: So-Skin, Tatler, Allure, Everyday Health, Next Pangaea