Michal Pešek měl kariéru, o jaké mnozí mohli jen snít: Herec vydělával miliony a randil s řadou slavných celebrit

Michal Pešek měl za sebou hereckou kariéru, která mu přinesla popularitu, ale jeho život zdaleka nekončil u televizních obrazovek. Po revoluci se pustil do podnikání, užíval si vydělané peníze, prožil několik výrazných vztahů a nakonec šest let bojoval s rakovinou
Dvě Ferrari v garáži, milion prohraný v kasinu během jediné návštěvy a románek s budoucí první dámou. Michal Pešek patřil k hercům, kteří žili bez brzdy. Diváci si ho spojovali hlavně s kriminalistou Jiříčkem ze seriálu Malý pitaval z velkého města, jenže jeho vlastní příběh, který bychom na In-Lifestyle rádi připomenuli, byl daleko širší. A nakonec i smutnější, než by člověk čekal. Zemřel tři dny po 53. narozeninách, 7. května 2012 v Praze.
Od Pražské konzervatoře až na divadelní scénu
Michal Pešek se narodil 4. května 1959 v Praze. Herectví vystudoval na Pražské konzervatoři, kterou dokončil v roce 1980. Ve stejném ročníku byli i Vladimír Dlouhý nebo Zlata Adamovská. Po škole začal v Ostravě, odkud se přesunul do Městských divadel pražských. V letech 1984 až 1990 pak působil ve Vinohradském divadle. Hostoval také v pražském Národním divadle, konkrétně na scéně Tylova divadla, kde hrál Lucia v Drábově hře Hrátky s čertem, jak shrnuje
Filmový přehled.
Největší známost mu ale přinesla televize. Role kriminalisty Jiříčka v Malém pitavalu z velkého města z roku 1982 z něj udělala tvář, kterou si diváci pamatovali. Objevil se i ve filmech Křtiny, Rodáci nebo Vlak dětství a naděje. Pak ale přišel rok 1989 a s ním zlom, který nečekal zřejmě nikdo z jeho okolí.
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Řada jeho kolegů zůstala u herectví. Pešek po sametové revoluci zamířil jinam. Začal podnikat, hlavně v reklamě, marketingu a financích. Dařilo se mu i po stránce peněz. Nějaký čas pracoval také jako poradce tehdejšího ministra financí Iva Svobody. Část života pak strávil v Nizozemsku, do Česka se ale vracel pravidelně.
Peněz měl dost, a uměl je také utrácet.
„Měl dvě Ferrari. Jednou jsem byl u toho, když v kasinu prohrál milion. On žil naplno a peníze ho nikdy nezkazily,“ vzpomínal pro CNN Prima News jeho celoživotní přítel Václav Upír Krejčí. Nezní to jako výčitka. Je to popis člověka, který si na nic nehrál a nepočítal každou korunu. Dagmar Havlová a vztahy, které přicházely a odcházely
Jeho soukromí bylo stejně neklidné jako kariéra. První velkou láskou byla herečka Veronika Žilková. Rozešli se, ale zůstali přáteli až do konce jeho života. Při natáčení filmu Křtiny pak přišel románek s Dagmar Veškrnovou, dnes Dagmar Havlovou.
Upír Krejčí ten vztah popsal dost přímo:
„Byla to láska, i když on ty holky jinak střídal.“ Přidal i historku o tom, jak Dagmar zastavila autem u Peška s Krejčím na ulici a nabídla jim svezení. Pešek tehdy prý řekl: „Já jsem teď s Upírem, ahoj.“ Podle Krejčího byla do Peška víc zamilovaná Dagmar než on do ní. „On vždycky říkal: Za ten fór to stálo,“ dodal kamarád.
Pešek se jednou oženil. Jeho manželkou byla Hana, spolu měli syna Michala a dceru Terezu. Po rozvodu měl ještě několik vztahů, mimo jiné s herečkou Klárou Jandovou, která byla o dvacet let mladší. V posledních letech žil s přítelkyní Martinou.
Šest let bojoval s rakovinou
Nemoc přišla v nejhorší možnou chvíli. Lékaři mu rakovinu oznámili jen dva týdny poté, co pohřbil otce. Přesto se Pešek nesložil. Šest let kombinoval klasickou léčbu s alternativní a snažil se nemoc držet dál. Zarážející je i to, že pouhý měsíc po chemoterapiích stihl složit státnice na vysoké škole a obhájit bakalářskou práci.
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Ke konci života oslepl a byl odkázán na vozík. Radost ze života ale neztratil. Před smrtí měl podle vyjádření Upíra Krejčího pro Blesk říct své dceři: „
Jestli tam nebude mluvit Upír a jestli to nebude sranda, tak tam nepřijdu.“ Podle České televize zemřel doma, obklopen lidmi, kteří ho měli rádi. Byl smířený a vyrovnaný. Předem si sám připravil i scénář vlastního pohřbu a Upír Krejčí na něm opravdu promluvil. Herec, na kterého se nezapomíná snadno
Na Michala Peška se vzpomíná jako na herce, kterého nešlo zredukovat na jednu známou roli. Jiříček z Malého pitavalu byl jen jedna vrstva. Pod ní byl člověk, který uměl vydělávat, utrácet, milovat a nakonec odejít s dost vzácným klidem. Kdo ho znal jen z obrazovky, ten si většinou vybaví kriminalistu v uniformě. Ale jeho život byl mnohem méně uhlazený, mnohem prudší.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
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Michal Pešek měl kariéru, o jaké mnozí jen snili: Vydělával miliony a randil se slavnými Češkami byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.