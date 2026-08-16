Na Frýdeckomístecku hořel les. Na místě bylo 15 jednotek, zásah komplikoval silný vítr

Na Frýdeckomístecku hořel les. Na místě bylo 15 jednotek, zásah komplikoval silný vítrPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Požár lesa na Frýdeckomístecku
V participativním rozpočtu Krnova letos zvítězil projekt dětského multifunkčního hřiště v Sovově ulici....
S vážným poraněním hrudníku vrtulník v sobotu transportoval jedenáctiletého chlapce z bikeparku v Kopřivné...
Obdivuhodných patnáct let je již ve službě u ostravské Městské policie starokladrubský kůň Sid, který nyní...
Dálnici D1 u Klimkovic ve směru na Brno zablokovala dnes po poledni nehoda tří aut. Lehce se při ní zranilo...
Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...Všechny články tohoto autora →