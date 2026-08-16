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Na Frýdeckomístecku hořel les. Na místě bylo 15 jednotek, zásah komplikoval silný vítr

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Od brzkého rána hasiči na Frýdeckomístecku zasahovali u požáru lesa. Na místě bylo patnáct jednotek, vyhlášený byl druhý stupeň požárního poplachu. Zásah komplikoval silný vítr. Hasiči využívají také dron.
Požár lesa na Frýdeckomístecku

Požár lesa na Frýdeckomístecku

Zdroj: Ostravská Drbna
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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