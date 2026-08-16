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Silnice u Hradce nad Moravicí bude až do října částečně uzavřená, začínají opravy

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Řidiči na Opavsku by se měli připravit na komplikace. Dělníci začnou od zítřka opravovat silnici I/57 u Hradce nad Moravicí. Výměna asfaltu potrvá až do října, provoz bude kyvadlový.
Silnice u Hradce nad Moravicí

Silnice u Hradce nad Moravicí

Zdroj: Ostravská Drbna
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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