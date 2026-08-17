Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Dva požáry u Atén zasáhly oblíbený ostrov Salamina, úřady evakuovaly přes 570 lidí

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Plameny na Salamině se rychle přiblížily k domům i plážím. Hasiči našli dvě oběti, stovky lidí se dostaly do bezpečí i po moři.
Dva požáry u Atén zasáhly oblíbený ostrov Salamina, úřady evakuovaly přes 570 lidí

Dva požáry u Atén zasáhly oblíbený ostrov Salamina, úřady evakuovaly přes 570 lidí

Zdroj: Profimedia - zakoupené foto
Reklama
Další články z Trendy svět
Bouřky budou ještě silnější: Meteorologové kvůli dalšímu vývoji zpřísnili výstrahu
Bouřky budou ještě silnější: Meteorologové kvůli dalšímu vývoji zpřísnili výstrahu
Dětské letenky podle věku: Kdy dítě letí na klíně a kdy má sedadlo
Dětské letenky podle věku: Kdy dítě letí na klíně a kdy má sedadlo

Miminko na klíně neznamená automaticky letenku zdarma. Podívejte se, jak aerolinky účtují kojence, kdy už...

Česko zažilo rekordní vedro, Doksany naměřily 37,1 stupně. Tropy vystřídají déšť a bouřky
Česko zažilo rekordní vedro, Doksany naměřily 37,1 stupně. Tropy vystřídají déšť a bouřky

Sobota přepsala teplotní tabulky na desítkách stanic. Horký vzduch zasáhl i horské polohy, v neděli ale...

Tragédie na dálnici v Maďarsku. Autobus s polskými turisty skončil v příkopu, zemřelo 12 lidí
Tragédie na dálnici v Maďarsku. Autobus s polskými turisty skončil v příkopu, zemřelo 12 lidí

Noční cesta polských turistů skončila v Maďarsku tragédií. Autobus sjel z dálnice M3 a převrátil se....

Kam na dovolenou na severní Moravě: 15 nejkrásnějších míst a tipů pro rok 2026
Kam na dovolenou na severní Moravě: 15 nejkrásnějších míst a tipů pro rok 2026

Severní Morava a Slezsko patří k těm částem Česka, kde můžete během jedné dovolené vystřídat tolik...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

TrendySvet.cz je dynamický portál pro všechny milovníky cestování a objevování – doma i po celém světě. Přináší čtivé a inspirativní články o aktuálních trendech v cestování, skrytých klenotech i osvědčených destinacích. Nabízí praktické tipy na cesty, od objevování lokálních perel až po...

Všechny články tohoto autora →
Trendy svět
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.