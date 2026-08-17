Dva požáry u Atén zasáhly oblíbený ostrov Salamina, úřady evakuovaly přes 570 lidí

Při dvou téměř současných požárech na řeckém ostrově Salamina nedaleko Atén zemřeli dva lidé a více než 570 obyvatel i turistů muselo opustit ohrožené oblasti. Oheň se na ostrově rozšířil v neděli ve dvou částech. Jedno ohnisko vzniklo na jihu v oblasti Peristeria, druhé na východě ostrova u Selinie. Právě u Peristerie našli hasiči dvě těla. Podle dostupných informací šlo o starší manželský pár. Dalších nejméně devět lidí muselo být ošetřeno kvůli popáleninám.
Vítr hnal plameny k domům i plážím
Požár na jihu ostrova se rozhořel velmi rychle. Zásah komplikoval silný vítr a hustý kouř, který zhoršoval viditelnost v širším okolí. Řecké záběry ze zasažených míst ukázaly také domy zničené plameny. Zasažené oblasti patří mezi vyhledávaná místa ke koupání, takže se evakuace netýkala jen místních obyvatel, ale i návštěvníků ostrova.
Řecká civilní ochrana rozeslala varovné zprávy s výzvou k okamžitému odchodu z ohrožených míst. Lidé z Peristerie měli zamířit směrem na Aianteio. Protože hrozilo, že některé silnice mohou být kvůli požáru neprůjezdné, připravovala pobřežní stráž také evakuaci po moři. K plážím byly přistaveny dva trajekty.
Evakuace po moři a stovky hasičů v terénu
Podle řecké pobřežní stráže bylo evakuováno více než 570 lidí. Přes 500 z nich se dostalo do bezpečí na palubách hlídkových člunů pobřežní stráže a dalších plavidel. Do hašení se zapojily stovky hasičů, téměř šest desítek hasičských vozů, letadla i vrtulníky. Pomáhaly také speciální lesní týmy a dobrovolníci.
Zástupce starosty města Salamina Thodoris Zannis uvedl, že hasiči postupovali obtížným kamenitým terénem a podařilo se jim zabránit tomu, aby se obě ohniska spojila. Požár na východě ostrova byl uhašen, na jihu podle hasičů zůstávala ojedinělá ohniska.
Češi zatím podle ministerstva nejsou mezi zasaženými
České ministerstvo zahraničí uvedlo, že nemá informace o tom, že by byl požárem na Salamině přímo zasažen některý český občan. Na nouzovou linku ministerstva se kvůli této události nikdo neobrátil. Mluvčí ministerstva Adam Čörgő zároveň sdělil, že pracovníci českého velvyslanectví v Aténách jsou připraveni v případě potřeby poskytnout českým občanům konzulární pomoc.
Pro české turisty v Řecku je v podobné situaci zásadní řídit se výhradně pokyny místních úřadů, hasičů a civilní ochrany. Evakuační zprávy v Řecku mohou přijít přímo do telefonu a je potřeba na ně reagovat okamžitě, zejména v oblastech, kde může oheň nebo kouř rychle odříznout silnice.
Salamina je víkendovým útočištěm obyvatel Atén
Salamina leží západně od Atén a má přibližně 37 tisíc obyvatel. Výraznou část místních tvoří senioři. Ostrov je zároveň oblíbeným cílem obyvatel řecké metropole, kteří sem jezdí o víkendech a během prázdnin. Právě víkendový provoz a zaplněné pláže mohly komplikovat evakuaci z pobřežních oblastí.
Požáry na Salamině zapadají do širšího obrazu náročného dne pro řecké hasiče. Během posledních 24 hodin evidovaly řecké hasičské sbory po celé zemi 36 požárů. Hasičům se zároveň podařilo z velké části dostat pod kontrolu požár na ostrově Skyros, který vypukl už v sobotu a zničil přibližně 1300 hektarů lesa.