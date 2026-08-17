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Toto je krásná maminka Milana Peroutky: Nedávno oslavila 65. narozeniny, Fanoušci žasnou nad jejím vzhledem

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Spisovatelka Ivana Peroutková oslavila 66. narozeniny a syn Milan jí veřejně popřál. Pozornost ale vzápětí získaly také její fotografie. Řada lidí totiž odmítala věřit, kolik jí skutečně je.
Milan Peroutka má nádhernou maminku.

Milan Peroutka má nádhernou maminku.

Zdroj: Nextfoto.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

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