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Výzkum za hranou: 7 experimentů, které měly vysvětlit naši mysl — i za cenu překročení všech hranic lidskosti

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Psychologie vznikla jako snaha pochopit člověka. Co nás formuje, proč se chováme tak, jak se chováme, a kde leží hranice mezi dobrem a zlem. Jenže v době, kdy se tento obor teprve rodil, neexistovala pravidla, která by chránila samotné lidi, na nichž se experimenty prováděly.
Výzkum za hranou: 7 experimentů, které měly vysvětlit naši mysl — i za cenu překročení všech hranic lidskosti

Výzkum za hranou: 7 experimentů, které měly vysvětlit naši mysl — i za cenu překročení všech hranic lidskosti

Zdroj: Šťavnatý příběh - Čeština
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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