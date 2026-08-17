Kolik si vydělá paní na výdeji ve školní jídelně za celý měsíc? Až to číslo uvidíte, pochopíte, proč je nikde neshánějí lehce

Stojí za pultem s naběračkou, každý den nachystá stovky porcí, umyje hory nádobí a poslední dítě odbaví dávno předtím, než většina lidí dopije ranní kávu. Práce ve školní jídelně vypadá zvenčí jako klidné zaměstnání pár hodin dopoledne. Když ale dojde na výplatu, začne být jasné, proč ředitelé po celé zemi shánějí nové pracovnice skoro pořád.
Na výplatní pásce kolem dvaceti tisíc
Řadová pracovnice u výdejního okénka se v čistém dostane zhruba na dvacet tisíc korun měsíčně. V hrubém to u běžného personálu jídelen vychází podle údajů pracovního portálu JenPráce.cz kolem 24 000 korun. Je to částka, která sotva přeleze zákonné minimum. Od ledna 2026 činí minimální mzda 22 400 korun hrubého, takže žena za výdejním pultem se pohybuje jen o kousek nad ní.
Pro srovnání, průměrná hrubá mzda v Česku dosáhla za rok 2025 podle Českého statistického úřadu přes 49 000 korun. Člověk, který denně sytí školáky, si tedy odnese zhruba polovinu toho, co bere průměrný zaměstnanec. A to mluvíme o práci, po které bolí záda i ruce.
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Následující tabulka ta čísla přehledně srovnává:
Srovnávaná mzda Částka měsíčně Pracovnice výdeje (čistá) zhruba 20 000 Kč Pracovnice výdeje (hrubá) kolem 24 000 Kč Minimální mzda (od ledna 2026, hrubá) 22 400 Kč Průměrná hrubá mzda v ČR (2025) přes 49 000 Kč Tarif začíná na hranici minima
Proč je ta částka tak nízká? Klíč leží v tabulkách. Zaměstnankyně obecních a krajských jídelen se řídí pevnými platovými třídami, které stanovuje stát. S tím, jak je dnes o kuchařskou práci nouze, tarif nepočítá. Paní, která jídlo hlavně vydává, myje nádobí a pomáhá s přípravou, spadá mezi provozní pomocné síly. Ty patří do nejnižších pater celé tabulky.
O platech ve školních jídelnách rozhodují státní tabulky, v nichž tarif nejnižších tříd často nedosáhne ani na minimální mzdu. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Tarif v těchto třídách bývá tak nízký, že často nedosáhne ani na minimální mzdu. Škola pak musí zaměstnankyni doplácet, aby se vůbec dostala na zákonem daný spodek. Kuchařky, které samy vaří a odpovídají za jídelníček, jsou zařazené o něco výš, ale ani ony se od minima nevzdálí nijak dramaticky.
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Když stát platí podle tabulek a život zdražuje mimo ně, výsledek je snadno předvídatelný. Za takové peníze se do horké kuchyně nikdo nehrne. Jak pro Český rozhlas popsala hlavní kuchařka jedné olomoucké jídelny, kdo si spočítá výplatu, „jde raději do obchodu dělat za 25 až 30 tisíc”.
Nejhůř jsou na tom velká města a turistické oblasti. Tam soupeří školní kuchyně s hotely, penziony i restauracemi, které nabídnou znatelně vyšší mzdu i spropitné. Menší obce to mají o něco snazší. Tamní pracovnice nikam nedojíždějí a dopolední směna jim nechává odpoledne na rodinu. I tak platí, že jakmile dlouholetá pracovnice odejde do důchodu, náhradu shání ředitel jen těžko.
Proč v jídelnách vydrží i za málo peněz
Když je práce tak náročná a špatně placená, nabízí se otázka, kdo ji vlastně dělá. Drží ji hlavně zaběhnuté kolektivy a ženy, kterým vyhovuje volné odpoledne, prázdniny bez provozu a jistota státního zaměstnavatele. Právě stálost osazenstva často rozhoduje o tom, jestli jídelna běží hladce, nebo se topí v personální nouzi.
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Situaci navíc mění způsob financování. Mzdy provozních zaměstnanců škol, od školníků přes uklízečky až po kuchařky, dnes stále víc leží na bedrech zřizovatelů, tedy obcí a krajů. Ještě donedávna je platil hlavně stát. Bohatší radnice si personál udrží snáz než malá obec s napjatým rozpočtem, takže rozdíly mezi jídelnami se budou nejspíš dál prohlubovat. Paní u výdejního okénka tak zůstává jedním z nejhůř zaplacených, a přitom nepostradatelných lidí v celé škole.
Zdroje: https://www.investice.cz/clanek/skolni-jidelny-cekaji-zmeny-nizke-platy-kucharek-a-nova-vyhlaska-o-zdravejsim-stravovani, https://jidelny.cz/encyklopedie/pracovnici-sj-a-stanoveni-jejich-platu/, https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/penize-skolni-jidelna-pracovnici-drina-hledani-zamestnancu_2310281133_kac, https://budejovice.rozhlas.cz/platy-kucharek-ve-skolnich-jidelnach-jsou-nizke-zvlast-ve-mestech-se-sily-do-9095003, https://mpsv.gov.cz/minimalni-mzda-od-ledna-2026-vzroste-o-1-600-korun-na-22-400-korun-mesicne, https://csu.gov.cz/rychle-informace/prumerne-mzdy-4-ctvrtleti-2025