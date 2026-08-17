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Pět holčiček si nevinně hrálo v lese, pak beze stopy zmizelo. Z fatální chyby policie dodnes běhá mráz po zádech

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V letech 1979 až 1996 zasáhla japonské prefektury Točigi a Gunma série nepochopitelných násilných činů. Několik útoků odhalilo nejen krutost neznámého pachatele, ale také šokující neschopnost systému přiznat si vlastní fatální chyby.
Pět holčiček si nevinně hrálo v lese, pak beze stopy zmizelo. Z fatální chyby policie dodnes běhá mráz po zádech

Pět holčiček si nevinně hrálo v lese, pak beze stopy zmizelo. Z fatální chyby policie dodnes běhá mráz po zádech

Zdroj: Asianstyle
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Asianstyle

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