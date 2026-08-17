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Normandie: roadtrip od pláží Dne D až k útesům Étretatu

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Normandie mě lákala dlouho, hlavně kvůli historii 2. světové války. Nakonec z toho byl pořádný roadtrip. Asi 3 500 najetých kilometrů, několik nabitých dní v okolí Caen a návrat přes Rouen.
Normandie roadtrip

Normandie roadtrip

Zdroj: Lucie Vořechová, použito s jejím svolením
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cestovinky.cz

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